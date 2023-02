English French

3 février 2023

RAFFAELLA CORNAGGIA NOMMÉE

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE KERING BEAUTÉ

Kering annonce la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté. Basée à Paris, elle est rattachée à Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, et sera membre du Comité exécutif du Groupe.

Dans son nouveau rôle, et entourée d’une équipe de professionnels expérimentés, elle développera une expertise Beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin.

La création de Kering Beauté permettra au Groupe de soutenir ces marques dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers.

Kering est en effet convaincu de pouvoir créer de la valeur pour le Groupe et pour ses Maisons, en tirant parti de l’identité unique de chacune d’entre elles, en pleine cohérence avec leur stratégie et leur positionnement.

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a déclaré : « Je me réjouis de l’arrivée de Raffaella Cornaggia, qui nous apporte une expérience considérable dans un secteur que nous identifions comme stratégique pour nos Maisons. Nous construisons ce nouveau savoir-faire au sein du Groupe afin de permettre à nos marques d’atteindre leur plein potentiel dans cette catégorie. »

À propos de Raffaella Cornaggia

De nationalité italienne, Raffaella Cornaggia a plus de 25 ans d’expérience dans la Beauté, durant lesquels elle a occupé diverses fonctions clés sur trois continents.

Raffaella Cornaggia commence sa carrière chez L’Oréal où elle évolue dans différents postes sur une période de 10 ans en Italie et en France, avant de rejoindre Chanel Parfums Beauté en tant que Vice-présidente Internationale Marketing Make-Up. En 2008, elle rejoint Estée Lauder Companies à Paris au moment de la création de la région EMEA, au poste de Directrice Marketing de celle-ci, pour les marques Estée Lauder et Tom Ford Beauty. Elle s’installe ensuite en Asie, où elle est d’abord nommée Directrice du Développement des marques Estée Lauder et Tom Ford Beauty, et devient ensuite Vice-présidente et Directrice de MAC Cosmetics dans la région. En 2017, elle mène le développement du Travel Retail mondial d’Estée Lauder et Aerin, en tant que Vice-président et Directrice, basée à New York. Elle est ensuite promue en 2020 Vice-présidente Senior et Directrice Internationale de ces marques, à la tête de l’activité mondiale hors États-Unis et Canada.

Elle est diplômée de l’université Bocconi à Milan.

