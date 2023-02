Tarkett : Eline Cormont-Girardey est nommée Directrice Juridique

English French

Eline Cormont-Girardey est nommée Directrice Juridique de Tarkett Groupe

PARIS, 2 février 2023 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, annonce la nomination d'Eline Cormont-Girardey au poste de Directrice Juridique de Tarkett Groupe et de Secrétaire du Conseil de Surveillance. A ce titre, elle rejoint le comité exécutif de Tarkett.

Fabrice Barthélemy, Président du Directoire, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Eline au sein du comité exécutif. Elle possède une grande expérience de l'industrie et a activement soutenu notre entreprise sur toutes les questions juridiques au cours des 14 dernières années. Elle jouera un rôle déterminant dans la transformation de Tarkett dans le cadre de notre plan stratégique impacT2027, contribuant ainsi à notre ambition: être la société de revêtements de sol et de surfaces sportives la plus innovante, la plus durable, pour et avec laquelle il est le plus facile de travailler. »

Dans ce rôle, Eline succède à Audrey Dauvet qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors de Tarkett après trois années d’engagement au service de l’entreprise.

Eline Cormont-Girardey a rejoint Tarkett en 2009 en tant que juriste internationale EMEA. En 2014, elle est devenue responsable conformité Groupe / conseillère juridique senior, puis a été nommée Directrice juridique EMEA-LATAM en 2016. Avant de rejoindre Tarkett, Eline a travaillé pour PSA Peugeot Citroën en tant que conseillère juridique internationale au sein de la direction des affaires juridiques des achats. Eline est titulaire d'un master en droit des affaires internationales de l'Université de Tours et d'un master de traduction juridique de l'Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (ISIT) de Paris.

Contacts médias

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tél.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Tarkett – communication@tarkett.com

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2021. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyle, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Tarkett est engagé à construire “The Way to Better Floors » avec l’économie circulaire et la réduction de son empreinte carbone. Le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

