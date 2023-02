Hajar Zine Eddine entre au capital de Infortive Transition

Moins de 2 ans après son entrée chez Infortive en tant que Directrice de Comptes, Hajar Zine Eddine, 34 ans, intègre le capital de l’entreprise et prend la fonction de Directrice Générale.

Diplômée de l’école Euridis Business School en Ingénierie d’Affaires dans les Hautes Technologies, Hajar Zine Eddine a commencé sa carrière chez Open Groupe en tant qu’Ingénieur d’Affaires, puis elle a intégré UMANIS (aujourd’hui CGI) pour développer la commercialisation de prestations intellectuelles en Business Intelligence, Big data et IA.



Avec plus de 10 années d’expériences dans le management de forces commerciales et la commercialisation de prestations intellectuelles, Hajar s’engage à accélérer l’accès aux entreprises au Management de Transition dans l’IT. Cette offre de services se développe sur le marché français et particulièrement dans l’IT qui est son cœur de métier.



“Mon ambition est de placer notre niveau d’exigence comme une norme dans nos métiers complexes qui allient humain et technologie au rythme de nos écosystèmes.” Hajar Zine Eddine



Le management de transition IT répond à un besoin croissant des entreprises.



Infortive a été fondée en 2019 par des DSI de transition. Pionnier de ce métier, spécialiste de l'IT et du Digital, Infortive offre son excellence opérationnelle dans le cadre du pilotage de mission de transition à forte dimension technologique. Infortive Transition propose aux entreprises des managers de transition IT pour accélérer leur transformation digitale, mener des projets de transformation, gérer des crises, assurer un intérim au pied levé…

Pour cela, Infortive Transition anime la plus large communauté de DSI de transition en Europe et lance cette année la première formation de DSI en France par des DSI en partenariat avec CentraleSupelec Exed.



“Nous nous réjouissons de l’entrée au capital d’Hajar qui est un signe de confiance mutuelle. Elle augure une belle évolution de Infortive Transition dans un contexte de croissance du marché du Management de Transition IT. Nous partageons ensemble les valeurs de confiance et d’excellence.” Hervé Bébin et Pierre Fauquenot



Infortive Transition a été créée par des DSI de Transition, persuadés que les Systèmes d’Information sont au cœur de la stratégie de l’entreprise. Elle propose aux entreprises des managers de transition IT pour accélérer leur transformation digitale, mener des projets de transformation, gérer des crises, assurer un intérim au pied levé…Les dirigeants d’Infortive s’appuient sur leur expérience de terrain pour sélectionner les meilleurs managers et les accompagner tout au long de leur mission.

Infortive anime la première communauté de DSI/CTO de transition en France sur laquelle elle s’appuie. Cette communauté est porteuse d’une intelligence collective et répond aux besoins de progrès et d’échanges de ses membres. Elle lance en 2023, en partenariat avec CentraleSupélec Exed, la première formation en France pour devenir DSI.

