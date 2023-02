IOT Solutions World Congress setzt den Schlusspunkt einer erfolgreichen Ausgabe 2023 und skizziert die Zukunft einer effizienten und nachhaltigen Industrie 5.0

French German

Barcelona, SPANIEN, Feb. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der IOT Solutions World Congress (IOTSWC), die führende internationale Veranstaltung, die sich der Transformation der Industrie durch disruptive Technologien widmet, hat nach drei Tagen am Standort der Gran Via in Barcelona eine erfolgreiche siebte Ausgabe abgeschlossen. Mit über 300 Ausstellern, 172 Vorträgen und Sitzungen sowie mehr als 250 Vortragenden ermöglichte die Messe dem Ökosystem, eine nachhaltige und effiziente Zukunft durch Industrie 5.0-Standards zu skizzieren.



Der von der Fira de Barcelona und dem Industry IOT Consortium® (IIC™) organisierte IOTSWC 2023 stellte innovative Lösungen vor, die auf disruptiven Technologien wie dem Internet der Dinge, digitalen Zwillingen, künstlicher Intelligenz, erweiterter und virtueller Realität oder 5G basierten.

Auf der Veranstaltung waren unter anderem Unternehmen wie ABB, Amazon Web Services, Device Authority, Entrust, Emnify, Faircom, KNX, STMicroelectronics, Nozomi Networks, Relayr, Sternum, Deutsche Telekom und TxOne sowie Vortragende wie Séan O'Reagain, stellvertretender Leiter der Abteilung Industrie 5.0 der Europäischen Kommission, Jessica Poliner, CEO von Relayr, oder Michael Grieves, CEO und Chief Scientist des Digital Twin Institute, vertreten.

Industry Solutions Awards

Die Industry Solutions Awards 2023, die vom IOTSWC organisiert wurden, um die herausragendsten Entwicklungen im Bereich der Branchentransformation zu würdigen, gingen an Saudi Aramco, Bosch, HYBot, Krauss-Maffei, Advanced Algorithms 4 Radar, Nederlandse Spoorwegen, Volvo Cars und Michael Grieves.

Die Auszeichnung für die beste Lösung im Bereich Connected Transport & Smart Vehicles wurde Volvo Cars verliehen, der Preis für die beste Lösung im Bereich Smart Buildings & Smart Cities ging an Nederlandse Spoorwegen und Saudi Aramco war der Gewinner im Bereich Energy & Utilities.

Krauss-Maffei Technologies wurde für die beste Smart Manufacturing/Industry 4.0-Lösung ausgezeichnet, während die Auszeichnungen für die beste Healthcare-Lösung und die beste Cybersecurity-Lösung an Advanced Algorithms 4 Radar bzw. das AIShield von Bosch gingen.

Game Changer 2023

Die letzte Auszeichnung, Game Changer of the Year, würdigt einen Branchenpionier, der als Vorbild und Schlüssel für die Förderung und Umsetzung von Technologielösungen in vertikalen Branchen fungierte. Im Jahr 2023 wurde der Preis an Michael Grieves, Experte für Produktlebenszyklusmanagement, Executive Director und Chief Scientist am Digital Twin Institute, verliehen, der nach seinem 2002 bei der Society of Manufacturing Engineers in Michigan gehaltenen Vortrag weitgehend als Vater des Konzepts der digitalen Zwillinge anerkannt wurde.

Die achte Ausgabe des IOTSWC findet vom 21. bis 23. Mai 2024 in der Fira de Barcelona in der Gran Via statt.