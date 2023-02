L'IOT Solutions World Congress clôt une édition 2023 réussie et dessine l'avenir 5.0 d'une industrie efficace et durable

French German

Barcelone, ESPAGNE, 03 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'IOT Solutions World Congress (IOTSWC), principal événement international dédié à la transformation de l'industrie via des technologies de rupture, a clôturé avec succès sa septième édition après trois jours à la Gran Via de Barcelone. Avec plus de 300 exposants, 172 conférences et sessions et plus de 250 intervenants, le salon a permis à l'écosystème industriel de définir un avenir durable et efficace basé sur les normes de l'industrie 5.0.



Organisé par Fira de Barcelona et l'Industry IOT Consortium® (IIC™), le salon IOTSWC 2023 a présenté des solutions innovantes basées sur des technologies de rupture telles que l'internet des objets, les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle ou encore la 5G.

L'événement a réuni, entre autres, des entreprises telles que ABB, Amazon Web Services, Device Authority, Entrust, Emnify, Faircom, KNX, STMicroelectronics, Nozomi Networks, Relayr, Sternum, Deutsche Telekom et TxOne, ainsi que des conférenciers tels que Séan O'Reagain, Directeur Adjoint de la Division sur l'industrie 5.0 de la Commission européenne, Jessica Poliner, PDG de Relayr, ou encore Michael Grieves, PDG et Responsable Scientifique du Digital Twin Institute.

Récompenses pour les Solutions de l'Industrie

L'attribution des récompenses pour les solutions de l'industrie est organisée par l'IOTSWC avec le but de reconnaître les développements les plus remarquables dans le domaine de la transformation de l'industrie. Les récompenses pour 2023 ont été décernées à Saudi Aramco, Bosch, HYBot, Krauss Mafei, Advanced Algorithms 4 Radar, Nederlandse Spoorwegen, Volvo Cars et Michael Grieves.

Volvo Cars a reçu le prix de la meilleure solution de transport connecté et véhicules intelligents, Nederlandse Spoorwegen celui de la meilleure solution pour les villes et bâtiments intelligents et Saudi Aramco celui de la meilleure solution pour l'énergie et les services publics.

KraussMaffei Technologies a reçu le prix de la meilleure solution de fabrication intelligente/l'industrie 4.0, Advanced Algorithms 4 Radar celui de la meilleure solution de soins de santé et AlShield de Bosch celui de la meilleure solution en cybersécurité.

Révolutionnaire de l'année 2023

Le dernier prix attribué, celui du Révolutionnaire de l'année 2023, honore un pionnier de l'industrie, modèle et élément clé dans la promotion et la mise en œuvre de solutions technologiques pour les industries sectorielles. En 2023, ce prix a été décerné à Michael Grieves, expert en gestion du cycle de vie des produits (PLM), directeur exécutif et responsable scientifique du Digital Twin Institute, largement reconnu comme le créateur du concept des jumeaux numériques après une conférence donnée à la Society of Manufacturing Engineers (Société des Ingénieurs de la Production) du Michigan en 2002.

La huitième édition de l'IOTSWC se tiendra à la Gran Via de la Fira de Barcelone du 21 au 23 mai 2024.