Quarante-cinq nouveaux projets scolaires et étudiants restaureront et protégeront des habitats au pays

TORONTO, 03 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) a le plaisir de remettre 45 subventions Libérez votre nature à des projets venant d’établissements d’enseignement primaires, secondaires, collégiaux et universitaires à travers le pays. Ces subventions allant de 1500 à 2000 $ soutiendront des activités scolaires ou étudiantes qui visent à protéger ou restaurer la nature dans les cours d’école, les campus et les collectivités. Les subventions Libérez votre nature font partie intégrante de la stratégie sur 10 ans du WWF-Canada pour Régénérer le Canada, qui inclut les objectifs de restaurer un million d’hectares pour la biodiversité et le climat, et de mobiliser la population à poser 10 millions d’actions pour la nature d’ici 2030.



Depuis 2015, le WWF-Canada a financé 470 projets Libérez votre nature à l’école et au campus, pour un total de 318 960 $. Cette année, ces projets incluent entre autres la culture de jardins de plantes indigènes en pots, la création de zones éducatives extérieures, la création d’habitats pour les oiseaux et les pollinisateurs, et la culture d’un jardin de plantes médicinales indigènes. Peu importe l’initiative, les projets Libérez votre nature auront un impact tangible sur la nature et les espèces locales.

Les subventions aident les communautés scolaires à connaitre l’histoire et la biodiversité des écosystèmes locaux, leur fonctionnement et ce dont ils ont besoin pour prospérer. Les élèves apprennent aussi à agir pour la nature en protégeant les habitats ou en les restaurant avec des plantes, des fleurs ou des arbres indigènes. En dernier lieu, il.elle.s créent un impact durable en se connectant à d’autres personnes dans leur communauté et avec la nature.

Les candidatures sont acceptées chaque automne et les projets sont réalisés au printemps et à l’été suivants.

Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada, dit :

« Nous avons le plaisir de pouvoir financer 45 nouveaux projets Libérez votre nature en 2023. Les élèves, les étudiant.e.s et le corps enseignant ne font pas que restaurer et protéger des habitats locaux importants pour aider la biodiversité et le climat, mais il.elle.s forment également des connections avec la nature qui dureront toute leur vie. Les habitats qui bénéficient de ce travail – et il y en a dans tout le pays – continueront de se développer pendant des décennies. »

Voici quelques-uns des projets Libérez votre nature de la cuvée 2023 :

Victoria, C.-B. : Des élèves de l’école Victor-Brodeur planteront et restaureront des habitats dans leur cour d’école afin de se sensibiliser à l’interdépendance entre les connaissances autochtones en matière de protection et de gestion responsable de l’environnement, et l’information transmise par les communautés autochtones et les ainé.e.s de la région sur les plantes médicinales.

Maple Ridge, C.-B. : Des élèves de maternelle et de première année de l'école primaire c̓əsqənelə vont créer un jardin pour les pollinisateurs avec des platebandes en bacs et des plantes locales appréciées des pollinisateurs.

Saint-Pascal, Qc : Les élèves de l'école secondaire Chanoine-Beaudet fabriqueront des nichoirs pour les chauves-souris et les merlebleus de l'Est, avant de les distribuer afin qu'ils soient installés un peu partout sur le territoire.

Dieppe, N.-B. : Le projet de l'école Antonine-Maillet tente de conserver l'intégrité écologique d'une parcelle boisée d'environ 5 acres sur le terrain de l'école. Les élèves vont ajouter des plantes indigènes, commencer une forêt nourricière et ajouter quelques petits trottoirs en bois afin de protéger des sections humides.

Thunder Bay, Ont. : L'université Lakehead créera un espace de plantation indigène éducatif et fonctionnel près du rond de feu pour étendre son utilisation à des buts cérémoniels et culinaires, qui incluent la purification par la fumée et la préparation de thés, ce qui permettra aux Autochtones d'avoir accès gratuitement aux plantes cérémonielles et culinaires, et d'éduquer les personnes qui utilisent déjà cet espace à l'importance des plantes indigènes dans la culture et la biodiversité.



Le programme de subventions Libérez votre nature fait partie des programmes Planète vivante @ l’école et Planète vivante @ campus du WWF-Canada, lesquels sont généreusement soutenus par Walmart Canada la Fondation Nissan Canada. Pour une liste complète des projets subventionnés par Libérez votre nature, visitez wwf.ca/subventionsscolaires.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr