Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 3.2.2023 klo 19.15

Positiivinen tulosvaroitus: Dovre Groupin liikevoitto vuonna 2022 ennustettua parempi

Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan olevan 203 miljoonaa euroa ja liikevoiton 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2022. Luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia. Liikevoitto ylittää aikaisemman ohjeistuksen minimirajan yli viidellätoista prosentilla.

Vanha ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 25.10.2022): Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7,3 miljoonaa euroa.

Parantuneet tunnusluvut johtuvat kaikkien liiketoimintasegmenttien vakaasta kehityksestä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Dovre Group julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen torstaina 23.2.2023.

Hiljaiseen jaksoon liittyen yhtiö ei kommentoi tätä tiedotetta.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 730 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut www.dovregroup.com

