KBC Groupe: KBC Bank Ireland clôt la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs à Bank of Ireland

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, le 3 février 2023 (18 heures 35 CET, après les heures d'ouverture de la Bourse de Bruxelles)

KBC Bank Ireland clôt la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs à Bank of Ireland

Aujourd'hui, KBC Bank Ireland plc ('KBC Bank Ireland') et The Governor and Company of the Bank of Ireland ('Bank of Ireland') ont conclu la transaction dans le cadre de laquelle Bank of Ireland acquiert la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland ('la Transaction'). En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants (NPE) et de soldes de cartes de crédit sera repris par Bank of Ireland dans le cadre de la Transaction.

La Transaction proposée a été annoncée le 16 avril 2021. Le 22 octobre 2021, un accord juridiquement contraignant a été signé entre KBC Bank Ireland et Bank of Ireland (sous réserve de l'approbation réglementaire et ministérielle) ('l'Accord Contraignant'). Le 24 mai 2022, la Transaction a reçu le feu vert de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs (CCPC). Le 1er décembre 2022, le ministre irlandais des Finances a avalisé la Transaction.

L'acquisition, pour un total initial de 6,4 milliards d'euros environ, porte sur approximativement 7,6 milliards d'euros de crédits hypothécaires performants, environ 0,1 milliard d'euros de crédits commerciaux et de crédits à la consommation, majoritairement performants, 0,2 milliard d'euros environ de crédits hypothécaires non performants et quelque 1,8 milliards d'euros de dépôts.

Les impacts financiers définitifs de la Transaction seront communiqués le 9 février 2023, en même temps que la publication des résultats annuels 2022 de KBC Groupe.

Les clients ont reçu des mises à jour régulières sur chaque produit à reprendre par Bank of Ireland, décrivant clairement les actions qu'ils étaient censés prendre. L'intention de KBC Bank Ireland était de protéger les intérêts de ses clients dans toute la mesure du possible.

Le bien-être du personnel reste une priorité essentielle pour KBC Bank Ireland, qui s'appuie sur un large engagement du Comité d’entreprise. De solides conditions de licenciement, très favorables par rapport au secteur, ont été convenues avec le Comité d’entreprise.

Le processus de licenciement sera phasé sur 2023 jusqu’en 2024. Il vise à faciliter un démantèlement ordonné de KBC Bank Ireland, dans le souci permanent du bien-être du personnel et avec un soutien continu aux clients. Un certain nombre d'employés ont choisi d'exercer leurs droits TUPE pour leur transfert auprès de Bank of Ireland.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe : 'La Transaction de ce jour marque une étape importante dans le retrait ordonné et progressif de KBC Groupe du marché irlandais. KBC reste engagé à gérer les prochaines étapes de ce processus de manière responsable au cours de la période à venir. Je tiens également à remercier sincèrement l'équipe, les collègues et le management irlandais pour leur travail et leurs efforts considérables. Je suis persuadé que nos clients et le personnel transféré seront entre de bonnes mains auprès de Bank of Ireland et que leurs besoins financiers et professionnels y seront rencontrés.'

Frank Jansen, CEO de KBC Bank Ireland, a ajouté: 'Dans notre gestion de la sortie ordonnée du marché irlandais, nous sommes déterminés à honorer toutes nos responsabilités et obligations actuelles. Je tiens à remercier sincèrement les clients qui seront transférés auprès de Bank of Ireland d'avoir été clients de notre banque. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude envers tous les employés de KBC Bank Ireland qui, au cours des deux dernières années, ont respecté les normes de travail les plus élevées en apportant un soutien continu à leurs clients et à leurs collègues.'

* Cette annonce contient des informations privilégiées.