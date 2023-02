KBC Groep: KBC Bank Ireland rondt verkoop af van vrijwel al zijn activa en verplichtingen aan Bank of Ireland

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, 3 februari 2023 (18.35 uur CET, na beurstijd in Brussel)

KBC Bank Ireland rondt verkoop af van vrijwel al zijn activa en verplichtingen aan Bank of Ireland

Vandaag hebben KBC Bank Ireland plc ("KBC Bank Ireland") en The Governor and Company of the Bank of Ireland ("Bank of Ireland") de transactie afgerond waarbij Bank of Ireland vrijwel alle performing kredieten en deposito's van KBC Bank Ireland overneemt ("de transactie"). Daarnaast zal Bank of Ireland als onderdeel van de transactie ook een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen en kredietkaartsaldi overnemen.

De voorgestelde transactie werd aangekondigd op 16 april 2021. Op 22 oktober 2021 werd een juridisch bindende overeenkomst ondertekend tussen KBC Bank Ireland en Bank of Ireland (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder en de minister van Financiën) ("de bindende overeenkomst"). Op 24 mei 2022 heeft de transactie de goedkeuring gekregen van de Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC). Op 1 december 2022 werd de transactie goedgekeurd door de minister van Financiën van Ierland.

De overname voor een oorspronkelijk totaalbedrag van circa 6,4 miljard euro omvat ongeveer 7,6 miljard euro aan performing hypotheken, circa 0,1 miljard euro aan voornamelijk performing commerciële en consumentenkredieten, circa 0,2 miljard euro aan non-performing hypotheken, en circa 1,8 miljard euro aan deposito's.

De definitieve financiële gevolgen van de transactie zullen op 9 februari 2023 bekendgemaakt worden, samen met de publicatie van de jaarresultaten van KBC Groep over 2022.

De klanten hebben regelmatig updates gekregen over elk product dat door Bank of Ireland zal worden overgenomen, waarbij duidelijk werd aangegeven welke acties van hen werden verwacht. KBC Bank Ireland heeft ernaar gestreefd de belangen van zijn klanten zoveel mogelijk te beschermen.

Het welzijn van de medewerkers blijft een belangrijke prioriteit voor KBC Bank Ireland, waarbij een uitgebreide betrokkenheid via de ondernemingsraad centraal staat. Met de ondernemingsraad zijn strenge ontslagvoorwaarden overeengekomen die binnen de sector als gunstig worden bestempeld.

De ontslagprocedure zal gefaseerd verlopen doorheen 2023 tot in 2024. Het proces is zo opgesteld om een ordelijke liquidatie van KBC Bank Ireland mogelijk te maken, met blijvende aandacht voor het welzijn van het personeel en doorlopende ondersteuning van de klanten. Een aantal medewerkers heeft ervoor gekozen hun TUPE-rechten uit te oefenen en over te stappen naar Bank of Ireland.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep: "De transactie van vandaag is een belangrijke stap in de ordelijke en gefaseerde terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt. KBC blijft zich inzetten om de volgende stappen in dit proces in de komende tijd in goede banen te leiden. Ik wil ook het Ierse team, de collega's en het management oprecht bedanken voor hun enorme werk en inzet. Ik ben ervan overtuigd dat onze klanten en onze medewerkers die overstappen bij Bank of Ireland een goed onderkomen zullen vinden, waar aan hun financiële en professionele behoeften zal worden voldaan."

Frank Jansen, CEO KBC Bank Ireland voegt daaraan toe: "We willen op een ordelijke manier uit de Ierse markt stappen en zijn daarbij vastbesloten al onze lopende verantwoordelijkheden en verplichtingen na te komen. Ik wil de klanten die naar Bank of Ireland overstappen oprecht bedanken dat ze klant zijn bij onze bank. Ik wil ook alle medewerkers van KBC Bank Ireland van harte bedanken. Zij zijn de afgelopen twee jaar hun werk nauwgezet blijven uitvoeren en hebben de klanten en elkaar voortdurend ondersteund."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KBC Groep:

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel + 32 2 429 85 45 - E-mail: viviane.huybrecht@kbc.be , pressofficekbc@kbc.be

Website: www.kbc.com

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep

Tel + 32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

KBC Bank Ireland

Edelman - Joe Carmody, CEO – Tel + 353 86 805 87 64 joe.carmody@edelman.com





* Deze mededeling bevat voorkennis.