Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Jubilant Radiopharma collaboreront au développement de nouveaux produits radiopharmaceutiques alpha

CHALK RIVER, Ontario, 03 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le plus important organisme de science et de technologie nucléaires du Canada, sont fiers d’annoncer leur collaboration avec Jubilant Radiopharma, chef de file international en produits radiopharmaceutiques, pour développer des produits radiopharmaceutiques alpha novateurs. Dans le cadre de l’Initiative canadienne de recherche nucléaire des LNC – programme de Santé (ICRN-S), le projet conjoint s’inscrit dans un effort plus vaste des LNC visant à stimuler la découverte et le développement de nouvelles thérapies vitales faisant appel à des produits radiopharmaceutiques, y compris la thérapie alpha ciblée et de nouveaux traitements anticancéreux, qui utilisent l’Actinium-225, un isotope médical produit par les LNC.



Lancé en 2019, le programme ICRN avait d’abord été établi par les LNC pour encourager le déploiement de petits réacteurs modulaires (PMC) et de conceptions de réacteur avancées, mais a été étendu aux sciences de la santé en 2021 en raison du succès qu’a connu le programme. La nouvelle coopération de recherche avec Jubilant représente le premier projet du nouveau programme ICRN-S conçu pour accélérer le développement des produits radiopharmaceutiques ciblés au Canada grâce à des projets de recherche conjoints liés aux sciences de la santé, à la radiobiologie et au développement d’isotopes médicaux.

« Les LNC ne sont pas peu fiers d’annoncer la première collaboration en vertu du programme ICRN-S, et de collaborer avec une entreprise pharmaceutique de pointe comme Jubilant Radiopharma », a commenté le Dr Jeff Griffin, V.-P., Science et Technologie, des LNC. « Les LNC ont lancé le programme ICRN-S pour faire progresser le développement de produits radiopharmaceutiques ciblés au Canada en collaborant avec des organismes phares en sciences de la santé. C’est l’objectif de ce projet et il s’harmonise bien avec notre mission visant à contribuer à la santé des Canadiens. »

« Jubilant Radiopharma est un leader du marché des thérapies et des diagnostics radiopharmaceutiques depuis presque 70 ans », a commenté Sergio Calvo, président de la division des produits radiopharmaceutiques de Jubilant. « Nous reconnaissons le potentiel plus vaste des alpha-thérapies et, en faisant équipe avec les experts des LNC, nous pourrons accélérer notre programme. »

En tant que les laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC offrent des capacités diverses dans les domaines de la santé et de la dosimétrie : études précliniques sur les animaux, la production et le traitement d’isotopes, évaluation de médicaments in vitro, services de chimie analytique accrédités par l’ISO et solutions de gestion des déchets. Les LNC visent aussi à se poser comme centre international pour la recherche, le développement et l’approvisionnement d’isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques nouvelle génération, y compris l’Actinium-225, un isotope extrêmement rare et très prometteur, pour des nouvelles thérapies anticancéreuses de pointe.

Ces dernières années, les LNC ont mis au point un générateur à petite échelle qui produit suffisamment d’Actinium-225 pour leurs propres recherches, mais aussi des quantités intéressantes qu’ils peuvent partager avec des partenaires stratégiques de l’industrie et du monde universitaire pour faire progresser la sécurité et l’efficacité des traitements. Dans le cadre de la collaboration, financée en partie par des contributions en nature des LNC, Jubilant utilisera cet Actinium-225 et l’expertise, les installations et l’infrastructure uniques des LNC pour faire les recherches précliniques nécessaires pour faire progresser son nouveau produit radiopharmaceutique.

« Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont tout particulièrement en mesure d’entreprendre ces recherches au pays en utilisant ces isotopes émetteurs alpha », explique George Baidoo, directeur technique, Santé et développement des affaires. « Avec le soutien d'Énergie atomique du Canada limitée, les LNC continuent aussi à investir dans leurs capacités pharmaceutiques, leurs installations, leur équipement et les compétences en matière d'assurance de qualité, ayant obtenu récemment la reconnaissance Bonnes pratiques de laboratoire. Somme toute, les LNC sont bien placés pour aider les entreprises à déchaîner le potentiel de nouveaux médicaments nucléaires et produits radiopharmaceutiques et d’apporter de l'espoir aux personnes qui souffrent du cancer partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur les LNC, y compris son programme ICRN-S et ses activités dans le domaine de la santé, veuillez visiter le site www.cnl.ca .

À propos de Jubilant Radiopharma

Jubilant Radiopharma, une division de Jubilant Pharma Ltd, est une entreprise radiopharmaceutique de premier plan qui comprend le développement, la fabrication et la commercialisation de produits par le biais de l'entreprise Radiopharmaceuticals et la distribution par le biais de l'entreprise Radiopharmacies. Les produits fabriqués par Jubilant Radiopharma sont utilisés pour le diagnostic, le traitement et la surveillance de diverses maladies, avec une spécialisation dans les produits d'imagerie pulmonaire, thyroïdienne, osseuse et cardiaque, ainsi que dans le traitement des maladies thyroïdiennes. L'activité Radiopharmacies de la division est le deuxième plus grand réseau de radiopharmacies aux États-Unis, avec 46 pharmacies qui distribuent des produits de médecine nucléaire aux plus grandes organisations nationales d'achat groupé, aux systèmes de santé régionaux, aux centres d'imagerie autonomes, aux cardiologues et aux hôpitaux. Cette activité a plus de 30 ans d'expérience au service de la communauté de médecine nucléaire américaine et sa couverture géographique actuelle lui permet de servir plus de quatre millions de patients par an. L'activité Radiopharmacies complète l'activité radiopharmaceutique de niche de la société et lui fournit un accès direct aux réseaux hospitaliers. Jubilant Radiopharma se concentre sur le développement, la fabrication, la commercialisation et la distribution d'agents diagnostiques et thérapeutiques durables et de haute qualité dans le seul but « d’améliorer les vies grâce à la médecine nucléaire » à l'échelle mondiale.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325