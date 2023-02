Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.2.2023 KLO 8.30, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE





Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Kannattava kasvu jatkuu - tilikauden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 43 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi





Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Kannattava kasvu jatkuu - tilikauden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 43 %

”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut erinomaisena. OmaSp:n ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta näkyy vahvana oman pääoman kertymänä, joka mahdollistaa kasvavan voitonjaon omistajille sekä investoinnit menestyksen mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Yleinen korkotason nousu volyymikasvun lisäksi on vauhdittanut korkokatteen kehitystä edelleen. Korkokate kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä peräti 40 % ja koko vuoden osalta 31 %. Koko vuoden palkkiotuotot kasvoivat vahvasti ja kasvua oli 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkiotuottojen kehitys hidastui loppuvuotta kohden luottokysynnän maltillistuessa yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Taseen loppusumma kasvoi tilikauden aikana lähes 600 miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi ennätystasolle ja oli 18,4 %. Koko vuodelta vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 15,8 %:iin.

Koko vuoden tulos ennen veroja oli 69,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 43 % ja oli 75,9 miljoonaa euroa, kasvua lähes 23 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi huikeat 44 % päätyen 20,8 miljoonaan euroon ja siitä muodostui yhtiön historian paras vuosineljännes vertailukelpoisin luvuin arvioituna.

OmaSp on hyvin varautunut toimintaympäristön epävarmuuteen

OmaSp on jatkanut varautumista toimintaympäristön epävarmuuteen myös neljännen vuosineljänneksen aikana. Pankin maksuvalmiutta ja pääomapuskureita on vahvistettu. Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset OmaSp:n toimintaan näkyvät lähinnä jälleenrahoitusmarkkinoiden toimivuudessa sekä yleisesti taloudellisessa ympäristössä inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna. Luottokannan laatu on säilynyt hyvällä tasolla ja luottotappiokertymä on alhainen.

Kasvun näkymiä ja kasvavaa osinkoa

OmaSp:n jatkuvasti vahvistuva tuloksentekokyky mahdollistaa kasvavan osingon omistajille jo kuudetta vuotta peräkkäin. Osinkoesitys kevään yhtiökokoukselle on 0,40 euroa osakkeelta.

OmaSp lähtee erinomaisista lähtökohdista vuoteen 2023. Perustan kannattavalle kasvulle luo erinomainen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys. Valmistelut IRB-menetelmän soveltamista vakavaraisuuslaskennassa jatkuvat suunnitellusti ja se mahdollistaa pääomakäytön tehostamisen tulevina vuosina. Yhtiön historian suurin yritysjärjestely Liedon Säästöpankin kanssa toteutuu maaliskuun alussa 2023. Yritysjärjestelyn myötä OmaSp:n asema vahvistuu merkittävästi Turun talousalueelle sekä Varsinais-Suomeen.

Tulosohjeistuksemme mukaisesti odotamme OmaSp:n kannattavan kasvun jatkuvan edelleen vahvana ja vuoden 2023 osalta on tavoitteena saavuttaa 100 miljoonan euron rajapyykki vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta.

Lämpimät kiitokset vuodesta 2022 kaikille asiakkaille, henkilöstölle, omistajille sekä yhteistyökumppaneille!”





Tammi-joulu kuu 20 2 2

• Korkokate kasvoi tammi-joulukuussa vahvasti 31,0 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korkokatetta kasvatti volyymikasvun lisäksi markkinakorkojen nousu, jonka vaikutus näkyy korkokatteessa kolmannesta kvartaalista lähtien. Viimeisellä neljänneksellä korkokate kasvoi 40,1 %.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 7,8 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana yhteensä 23,9 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 7,5 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-joulukuussa volyymikasvun myötä 17.0 %. Viimeisellä neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä väheni 9,4 % johtuen alhaisemmista lainaamisen palkkiotuotoista luotonannon hidastuttua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 1,7 (7,3) milj. euroa. Viimeisen neljänneksen aikana rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat 1,3 (1,6) milj. euroa.

• Tammi-joulukuun tulos ennen veroja laski johtuen vertailukaudella 2021 kirjatusta merkittävästä positiivisesta kertaerästä (22,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 69,2 (83.3) milj. euroa.

• Tammi-joulukuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli yhteensä 75,9 (53.1) milj. euroa.

• Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 7,3 % ollen 19,3 (18,0) milj. euroon huolimatta vertailukaudelle kirjatuista kertaeristä, yhteensä 2,8 milj. euroa.

• Loka-joulukuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi edelliseen vuoteen nähden merkittävästi ja oli yhteensä 20,8 (14,4) milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 43,7 %.

• Koko vuoden kulu-tuottosuhde heikkeni johtuen vertailukauden positiivisista kertaeristä ja oli 50,7 % (41,9 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli samalla tasolla kuin viime vuonna 48,0 % (48,0 %).

• Viimeisen neljänneksen kulu-tuottosuhde parani ja oli 47,6 % (49,9 %). Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 44,1 % (47,9 %).

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli koko vuodelta 15,8 % (11,2 %). Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 18,4 % (11,6 %).





Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021 Δ % 2022 Q4 2021 Q4 Δ % Korkokate 104 930 80 130 31 % 30 634 21 873 40 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 39 396 33 686 17 % 8 242 9 094 -9 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -73 062 -65 294 12 % -18 709 -19 518 -4 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -1 747 -7 294 -76 % -1 315 -1 632 -19 % Tulos ennen veroja 69 226 83 271 -17 % 19 285 17 967 7 % Kulu-tuottosuhde, % 50,7 % 41,9 % 21 % 47,6 % 49,9 % -5 % Taseen loppusumma 5 941 766 5 372 633 11 % 5 941 766 5 372 633 11 % Oma pääoma 364 961 401 294 -9 % 364 961 401 294 -9 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,0 % 1,4 % -30 % 1,0 % 1,1 % -6 % Oman pääoman tuotto, ROE % 14,5 % 17,6 % -18 % 17,1 % 14,5 % 18 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,85 2,22 -17 % 0,51 0,48 6 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 14,9 % 15,6 % -5 % 14,9 % 15,6 % -5 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 13,3 % 15,5 % -14 % 13,3 % 15,5 % -14 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 75 850 53 142 43 % 20 758 14 448 44 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 48,0 % 48,0 % 0 % 44,1 % 47,9 % -8 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 15,8 % 11,2 % 42 % 18,4 % 11,6 % 58 %





Näkymät tilikaudelle 2023

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2023 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna ja ylittää 100 miljoonaa euroa.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa jokaiselta vuodelta 2022 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi 30.3.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.





Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 37 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 350 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite