English Finnish

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 6. HELMIKUUTA 2022 KLO 9.00

Cargotec nimittää Casimir Lindholmin toimitusjohtajaksi

Cargotecin hallitus on nimittänyt Casimir Lindholmin kauppatieteiden maisteri, MBA, s. 1971, yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään 1.4.2023 alkaen. Mika Vehviläinen jatkaa toimitusjohtajana siihen saakka.

Casimir Lindholm on ollut toimitusjohtajana sekä Eltelissä että Lemminkäisessä. Sen lisäksi hän on toiminut useissa hallituksissa, tuoden runsaasti kokemusta Cargoteciin. Casimir Lindholm on ollut Cargotecin hallituksen jäsen vuodesta 2021. Toimitusjohtajanimityksensä vuoksi hän ei ole ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä Cargotecin yhtiökokouksessa 23.3.2023.

“Otan innoissani ja etuoikeutettuna vastuulleni Cargotecin johtamisen näin merkittävällä hetkellä yrityksen historiassa. Kuten aiemmin olemme viestineet, rakennamme seuraavaa kasvu- ja kehitysvaihettamme vahvan perustan ja kirkkaan vision päälle. Meillä on lahjakas tiimi, vahvat asiakaskeskeiset liiketoiminnat ja lupaus kestävästä ja kannattavasta kasvusta. Uskon että olemme erinomaisessa asemassa luodaksemme arvoa lisäämällä liiketoimintojemme itsenäisyyttä entisestään tulevina vuosina”, sanoo Casimir Lindholm.

“Casimir on kokenut pörssiyhtiön toimitusjohtaja, jolla on vahvat näytöt yritysten transformaatioista. Hallitusjäsenyytensä ansiosta hän tuntee ja ymmärtää Cargotecin liiketoiminnan ja strategian perusteellisesti. Työ yhtiön kehittämiseksi sen täyden potentiaalin saavuttamiseksi jatkuu ja hallitus on luottavainen, että Casimirin johdolla Cargotec tulee jatkossakin luomaan arvoa yhtiön osakkeenomistajille ja asiakkaille. Lisäksi haluaisin kiittää eläköityvää toimitusjohtajaamme Mika Vehviläistä hänen johtajuudestaan ja erinomaisesta työstään”, sanoo Jaakko Eskola, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja.

Cargotecin toimitusjohtajan palkitseminen on linjassa yhtiön palkitsemispolitiikan kanssa ja koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista ja suoritukseen perustuvista kannustinohjelmista. Hänen eläköitymisikänsä määräytyy sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Mika Vehviläinen nimitettiin Cargotecin toimitusjohtajaksi 2013. Cargotec tiedotti 20 joulukuuta 2022, että Vehviläinen ilmoitti Cargotecin hallitukselle aikeistaan siirtyä eläkkeelle yhtiöstä vuoden 2023 aikana toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti ja hallituksen käynnistäneen toimitusjohtaja Mika Vehviläisen seuraajan etsinnän. Mika Vehviläinen on käytettävissä Cargotecin hallituksen avustajana helmikuun 2024 loppuun asti, jonka jälkeen hän jää eläkkeelle.



Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden isännöivät Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola ja toimitusjohtajaksi nimitetty Casimir Lindholm



Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010809. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.



Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2023-02-06-webcast. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.



Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.



Cargotec Oyj



Hallitus

Lisätietoja:



Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 040 5024 697

Lisätietoja sijoittajille:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi



Liitteet