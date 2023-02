English French

Nexans entre en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de son activité Telecom Systems

Cette transaction marquerait une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie de recentrage en tant que Pure Player de l'électrification.

Paris, le 6 février 2023 – Nexans a engagé des négociations exclusives avec Syntagma Capital, un fonds de capital-investissement basé en Belgique, en vue de la cession de son activité Telecom Systems (« l’Activité »). Cette étape marquerait le désengagement de Nexans du segment des télécommunications et données, conformément à sa stratégie visant à simplifier ses activités et à amplifier son impact sur les marchés de l’électrification.

L’Activité, qui opère principalement dans la conception, la production et la commercialisation de solutions innovantes pour les télécoms, les réseaux LAN ainsi les centres de données constitue la principale partie résiduelle de la division Télécommunications & Données depuis la cession de Berk-Tek en 2020. Elle emploie environ 680 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d’environ 200 millions d'euros.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « Nous sommes heureux que nos collègues de Telecom Systems rejoignent un nouveau foyer stratégique chez Syntagma Capital pour investir et développer davantage l’activité. Cette puissante association apportera des opportunités significatives aux employés ainsi qu’aux clients. Je tiens à remercier les équipes pour l’excellent travail qu’elles ont accompli dans le passé, et je suis confiant dans leur développement futur. »

« Nous sommes heureux de nous associer à la direction pour poursuivre la croissance de l'entreprise. Fournir l’infrastructure de la gestion des données est une perspective passionnante. Cette transaction représente notre plus récent carve-out et reflète la stratégie de Syntagma d'acquérir des entreprises qui bénéficieront d'un nouveau propriétaire pour accélérer leur développement. » a déclaré Sébastien Kiekert Le Moult, Managing Partner de Syntagma.

La transaction projetée reste soumise aux conditions habituelles pour ce type d’opérations, notamment l'information et la consultation des comités d'entreprise et d'autres autorisations réglementaires. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du premier semestre 2023.

À l'issue de la transaction, l’activité Special Telecom, active dans la production et l'installation de systèmes, d'accessoires et de services de télécommunication sous-marine, basée à Rognan en Norvège, sera intégrée au segment Production & Transmission, renforçant ainsi ses capacités mondiales et son offre commerciale.

À propos de Syntagma Capital

Syntagma investit dans des entreprises qui peuvent bénéficier d'une expertise opérationnelle concrète pour accélérer la croissance et améliorer les performances de toutes leurs parties prenantes. Véritable opérateur, nous possédons une grande expérience de la collaboration avec les entreprises internationales et de leur gestion, et nous appuyons sur nos ressources internes pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies fructueuses afin de concrétiser leur plein potentiel et créer une valeur durable à long terme. Syntagma investit dans et exploite des entreprises dans une grande diversité de secteurs, en mettant l’accent sur les marchés des matériaux, de la chimie, de l'industrie et des services aux entreprises, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipements, les services liés aux métaux, etc. Syntagma, qui s'engage à respecter des normes ESG élevées pour tous ses investissements, est basée à Bruxelles, en Belgique.

Contact :

Marie Ciparisse

Tel.: +32 (0)2 315 70 12

mciparisse@syntagmacapital.com

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Contacts :

Relations investisseurs

Élodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com Communication

Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

Tél. : +33 (0)7 87 04 96 58

maellys.leostic@nexans.com





