Danish English

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 06.02.2023

Share buy-back programme - week 5

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 1 March 2023, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



-



-



- 2 February 2023 4,000 988.82 3,955,280 3 February 2023 4,500 997.65 4,489,425 Total under the share buy-back programme 8,500 993.49 8,444,705

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

896,827 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 31 998 XCSE 20230202 9:00:12.920000 14 997 XCSE 20230202 9:02:03.084000 17 997 XCSE 20230202 9:02:03.084000 29 1002 XCSE 20230202 9:05:17.639000 25 999 XCSE 20230202 9:06:15.790000 30 1000 XCSE 20230202 9:06:54.753000 31 999 XCSE 20230202 9:07:47.844000 31 997 XCSE 20230202 9:09:10.198000 29 998 XCSE 20230202 9:15:20.055000 29 1002 XCSE 20230202 9:17:13.175000 10 1002 XCSE 20230202 9:17:18.123000 19 1002 XCSE 20230202 9:17:18.123000 29 998 XCSE 20230202 9:20:05.890000 31 991 XCSE 20230202 9:21:08.974000 48 988 XCSE 20230202 9:22:21.152668 60 988 XCSE 20230202 9:22:21.152668 42 988 XCSE 20230202 9:22:21.152668 20 987 XCSE 20230202 9:26:24.907000 11 987 XCSE 20230202 9:26:24.907000 31 985 XCSE 20230202 9:26:24.928000 31 986 XCSE 20230202 9:30:14.881000 31 996 XCSE 20230202 9:43:50.858000 21 995 XCSE 20230202 9:46:31.245000 10 995 XCSE 20230202 9:46:31.245000 29 994 XCSE 20230202 9:46:31.281000 29 994 XCSE 20230202 9:47:22.738000 31 993 XCSE 20230202 9:53:34.994000 30 993 XCSE 20230202 9:53:34.994000 22 992 XCSE 20230202 9:53:42.231000 9 992 XCSE 20230202 9:53:42.231000 25 988 XCSE 20230202 9:56:11.061000 29 987 XCSE 20230202 9:59:11.086000 29 986 XCSE 20230202 10:11:36.114000 10 986 XCSE 20230202 10:11:42.531000 1 985 XCSE 20230202 10:13:29.845000 10 985 XCSE 20230202 10:13:29.845000 19 985 XCSE 20230202 10:13:29.845000 27 985 XCSE 20230202 10:13:29.845000 11 983 XCSE 20230202 10:14:27.955000 20 983 XCSE 20230202 10:14:27.955000 62 985 XCSE 20230202 10:33:45.699000 10 985 XCSE 20230202 10:33:59.722000 9 985 XCSE 20230202 10:34:20.613000 23 985 XCSE 20230202 10:35:08.512000 10 985 XCSE 20230202 10:35:08.512000 18 985 XCSE 20230202 10:35:08.512000 9 985 XCSE 20230202 10:35:08.512000 30 983 XCSE 20230202 10:36:12.123000 29 981 XCSE 20230202 10:38:56.316000 2 983 XCSE 20230202 10:42:05.056000 19 989 XCSE 20230202 11:03:31.531000 15 987 XCSE 20230202 11:05:35.858000 43 987 XCSE 20230202 11:05:35.858000 50 986 XCSE 20230202 11:06:28.767000 11 986 XCSE 20230202 11:06:28.767000 15 986 XCSE 20230202 11:06:29.676000 30 991 XCSE 20230202 11:31:25.504000 61 991 XCSE 20230202 11:31:25.504000 59 990 XCSE 20230202 11:32:33.127000 5 990 XCSE 20230202 11:39:14.648000 19 990 XCSE 20230202 11:46:04.565000 5 990 XCSE 20230202 11:46:54.100000 5 990 XCSE 20230202 11:47:47.612000 28 990 XCSE 20230202 11:47:47.612000 5 990 XCSE 20230202 11:47:47.612000 19 990 XCSE 20230202 11:47:47.612000 20 990 XCSE 20230202 11:58:25.943000 10 990 XCSE 20230202 11:58:59.127000 20 990 XCSE 20230202 12:01:43.127000 16 990 XCSE 20230202 12:01:45.299000 9 990 XCSE 20230202 12:01:45.299000 4 990 XCSE 20230202 12:01:45.299000 58 992 XCSE 20230202 12:20:14.013000 29 992 XCSE 20230202 12:34:17.445000 5 991 XCSE 20230202 12:48:37.986000 29 991 XCSE 20230202 12:48:37.986000 25 991 XCSE 20230202 12:48:37.986000 38 994 XCSE 20230202 13:11:10.230000 55 994 XCSE 20230202 13:11:10.230000 29 993 XCSE 20230202 13:14:36.305000 29 993 XCSE 20230202 13:18:56.455000 30 990 XCSE 20230202 13:26:01.260000 29 990 XCSE 20230202 13:36:13.988000 29 990 XCSE 20230202 13:36:13.988000 30 989 XCSE 20230202 13:39:07.590000 17 989 XCSE 20230202 13:45:21.075000 14 989 XCSE 20230202 13:45:21.075000 31 989 XCSE 20230202 13:45:21.075000 27 990 XCSE 20230202 13:49:46.645000 5 990 XCSE 20230202 14:01:01.806000 52 993 XCSE 20230202 14:09:09.003000 5 993 XCSE 20230202 14:09:09.003000 57 993 XCSE 20230202 14:09:09.004000 29 993 XCSE 20230202 14:15:04.327000 29 994 XCSE 20230202 14:17:29.169000 15 992 XCSE 20230202 14:38:51.766000 29 992 XCSE 20230202 14:47:04.553000 30 992 XCSE 20230202 14:52:13.523000 9 991 XCSE 20230202 14:56:39.303000 30 992 XCSE 20230202 14:57:47.982000 21 991 XCSE 20230202 14:58:54.705000 1 991 XCSE 20230202 14:58:54.705000 9 991 XCSE 20230202 14:58:54.705000 30 989 XCSE 20230202 15:02:44.138000 24 989 XCSE 20230202 15:02:44.138000 5 989 XCSE 20230202 15:02:44.138000 29 991 XCSE 20230202 15:05:45.657000 30 990 XCSE 20230202 15:08:04.151000 29 990 XCSE 20230202 15:08:04.151000 28 987 XCSE 20230202 15:13:07.023000 29 987 XCSE 20230202 15:13:07.023000 29 987 XCSE 20230202 15:13:07.023000 39 986 XCSE 20230202 15:13:45.819000 29 986 XCSE 20230202 15:14:49.295000 25 987 XCSE 20230202 15:18:49.460000 4 987 XCSE 20230202 15:18:49.460000 59 987 XCSE 20230202 15:28:20.068000 29 987 XCSE 20230202 15:28:20.068000 57 987 XCSE 20230202 15:31:42.077000 29 986 XCSE 20230202 15:34:01.408000 29 986 XCSE 20230202 15:34:01.408000 30 985 XCSE 20230202 15:35:59.037000 29 983 XCSE 20230202 15:38:59.100000 29 982 XCSE 20230202 15:42:42.513000 29 980 XCSE 20230202 15:43:05.380000 1 980 XCSE 20230202 15:43:05.380000 30 980 XCSE 20230202 15:43:05.380000 29 981 XCSE 20230202 15:47:56.927000 16 979 XCSE 20230202 15:52:42.311000 30 979 XCSE 20230202 15:52:42.311000 13 979 XCSE 20230202 15:52:42.311000 30 979 XCSE 20230202 15:52:42.311000 58 982 XCSE 20230202 15:54:02.180000 29 982 XCSE 20230202 15:54:21.619000 4 981 XCSE 20230202 15:55:45.889000 30 986 XCSE 20230202 16:02:31.468000 30 985 XCSE 20230202 16:04:57.829000 29 985 XCSE 20230202 16:04:57.829000 31 984 XCSE 20230202 16:12:14.066000 29 988 XCSE 20230202 16:13:43.116000 24 987 XCSE 20230202 16:18:57.590000 29 987 XCSE 20230202 16:22:33.667000 30 986 XCSE 20230202 16:23:02.024000 10 986 XCSE 20230202 16:23:16.141986 375 986 XCSE 20230202 16:23:16.141986 7 986 XCSE 20230202 16:23:16.162038 30 990 XCSE 20230203 9:02:42.928000 31 989 XCSE 20230203 9:03:09.080000 28 989 XCSE 20230203 9:07:44.227000 19 991 XCSE 20230203 9:09:57.890000 9 991 XCSE 20230203 9:09:57.890000 30 991 XCSE 20230203 9:12:00.330000 29 991 XCSE 20230203 9:12:15.533000 30 992 XCSE 20230203 9:13:24.708000 30 992 XCSE 20230203 9:13:24.749000 31 993 XCSE 20230203 9:17:34.869000 29 992 XCSE 20230203 9:20:00.073000 2 992 XCSE 20230203 9:20:00.073000 10 990 XCSE 20230203 9:28:40.381630 16 990 XCSE 20230203 9:28:40.381630 10 992 XCSE 20230203 9:31:58.855106 8 992 XCSE 20230203 9:32:09.931535 2 992 XCSE 20230203 9:32:09.931556 29 998 XCSE 20230203 9:40:22.879000 31 996 XCSE 20230203 9:42:23.582000 30 996 XCSE 20230203 9:43:38.887000 31 993 XCSE 20230203 9:54:24.765000 31 993 XCSE 20230203 10:00:19.005000 29 993 XCSE 20230203 10:00:19.022000 10 992 XCSE 20230203 10:06:18.078748 141 995 XCSE 20230203 10:26:27.759000 60 998 XCSE 20230203 10:38:26.080000 20 999 XCSE 20230203 10:45:58.237000 34 999 XCSE 20230203 10:45:58.237000 58 997 XCSE 20230203 10:48:41.076000 28 997 XCSE 20230203 10:48:41.076000 29 996 XCSE 20230203 10:55:19.426000 30 995 XCSE 20230203 10:58:11.105000 29 994 XCSE 20230203 10:59:59.684000 30 993 XCSE 20230203 11:11:08.812000 30 993 XCSE 20230203 11:11:08.812000 30 993 XCSE 20230203 11:11:08.812000 5 992 XCSE 20230203 11:14:13.010000 26 992 XCSE 20230203 11:14:13.010000 10 992 XCSE 20230203 11:14:13.010561 10 992 XCSE 20230203 11:14:13.010628 5 992 XCSE 20230203 11:19:38.111000 18 992 XCSE 20230203 11:19:38.111000 10 992 XCSE 20230203 11:19:38.111735 6 992 XCSE 20230203 11:19:38.232000 23 992 XCSE 20230203 11:19:38.232000 10 992 XCSE 20230203 11:19:38.232001 26 992 XCSE 20230203 11:19:38.232001 4 992 XCSE 20230203 11:19:38.252105 15 991 XCSE 20230203 11:28:29.085000 15 991 XCSE 20230203 11:33:24.047000 14 991 XCSE 20230203 11:33:24.047000 29 991 XCSE 20230203 11:33:24.047000 29 992 XCSE 20230203 11:35:09.885000 31 990 XCSE 20230203 11:38:01.934000 10 990 XCSE 20230203 11:38:01.934606 10 990 XCSE 20230203 11:38:01.934646 54 990 XCSE 20230203 11:38:01.934646 7 990 XCSE 20230203 11:38:01.934651 10 990 XCSE 20230203 11:38:01.934666 83 990 XCSE 20230203 11:38:01.934666 31 990 XCSE 20230203 11:41:09.207000 3 992 XCSE 20230203 12:01:03.425000 2 992 XCSE 20230203 12:01:03.425000 17 992 XCSE 20230203 12:01:03.425000 3 994 XCSE 20230203 12:33:47.520000 14 995 XCSE 20230203 12:45:17.732000 43 995 XCSE 20230203 12:45:17.732000 18 995 XCSE 20230203 12:45:17.732000 48 995 XCSE 20230203 12:45:17.732000 85 995 XCSE 20230203 12:45:17.732000 121 995 XCSE 20230203 12:48:50.728000 31 994 XCSE 20230203 12:49:30.704000 23 994 XCSE 20230203 13:19:23.114000 25 997 XCSE 20230203 13:53:32.777000 95 996 XCSE 20230203 13:54:33.647000 25 996 XCSE 20230203 13:54:33.647000 30 996 XCSE 20230203 13:54:45.689000 30 995 XCSE 20230203 14:01:13.311000 16 996 XCSE 20230203 14:24:04.128000 100 996 XCSE 20230203 14:24:04.128000 29 995 XCSE 20230203 14:25:41.600000 30 994 XCSE 20230203 14:30:01.163000 29 993 XCSE 20230203 14:30:02.206000 10 993 XCSE 20230203 14:30:02.206624 10 993 XCSE 20230203 14:30:02.206653 74 993 XCSE 20230203 14:30:02.206653 10 993 XCSE 20230203 14:30:03.572838 10 993 XCSE 20230203 14:30:03.676966 10 993 XCSE 20230203 14:30:05.861138 10 993 XCSE 20230203 14:30:07.161072 10 993 XCSE 20230203 14:30:10.388640 10 993 XCSE 20230203 14:30:10.803134 10 993 XCSE 20230203 14:30:11.448173 10 993 XCSE 20230203 14:30:12.793010 10 993 XCSE 20230203 14:30:12.793059 10 993 XCSE 20230203 14:30:12.793111 10 993 XCSE 20230203 14:30:12.793125 10 993 XCSE 20230203 14:30:12.793156 10 993 XCSE 20230203 14:30:12.793178 1 993 XCSE 20230203 14:30:12.793178 29 994 XCSE 20230203 14:30:35.175000 29 994 XCSE 20230203 14:31:00.868000 31 993 XCSE 20230203 14:31:29.252000 10 993 XCSE 20230203 14:31:29.252381 10 993 XCSE 20230203 14:31:29.269594 50 993 XCSE 20230203 14:31:29.269594 29 996 XCSE 20230203 14:34:05.584000 30 997 XCSE 20230203 14:36:01.220000 29 998 XCSE 20230203 14:46:08.348000 29 1000 XCSE 20230203 14:55:20.033000 29 1000 XCSE 20230203 14:56:12.433000 41 1002 XCSE 20230203 15:18:56.156000 50 1002 XCSE 20230203 15:18:56.156000 46 1002 XCSE 20230203 15:18:56.156000 30 1002 XCSE 20230203 15:18:56.156000 1 1000 XCSE 20230203 15:26:49.111000 2 1000 XCSE 20230203 15:26:49.112000 27 1000 XCSE 20230203 15:26:49.112000 27 1000 XCSE 20230203 15:26:49.112000 2 1000 XCSE 20230203 15:26:49.112000 29 1000 XCSE 20230203 15:26:49.112000 23 1002 XCSE 20230203 15:32:08.239000 60 1002 XCSE 20230203 15:32:08.259000 10 1002 XCSE 20230203 15:32:08.259000 28 1002 XCSE 20230203 15:35:11.191000 28 1002 XCSE 20230203 15:37:00.220000 57 1000 XCSE 20230203 15:37:48.629000 1 1000 XCSE 20230203 15:37:48.629000 30 1002 XCSE 20230203 15:40:08.749000 30 1002 XCSE 20230203 15:40:08.749000 30 1002 XCSE 20230203 15:45:18.590000 31 1002 XCSE 20230203 15:45:18.590000 30 1002 XCSE 20230203 15:47:45.175000 29 1002 XCSE 20230203 15:47:51.993000 2 1002 XCSE 20230203 15:59:30.828000 91 1002 XCSE 20230203 16:00:00.108000 13 1002 XCSE 20230203 16:00:00.108000 18 1002 XCSE 20230203 16:00:00.108000 31 1002 XCSE 20230203 16:00:00.108000 30 1002 XCSE 20230203 16:00:00.108000 48 1006 XCSE 20230203 16:16:11.058000 40 1006 XCSE 20230203 16:16:11.058000 5 1006 XCSE 20230203 16:16:11.078000 15 1006 XCSE 20230203 16:16:11.174000 15 1008 XCSE 20230203 16:17:56.163000 37 1008 XCSE 20230203 16:17:56.163000 51 1008 XCSE 20230203 16:17:56.163000 10 1008 XCSE 20230203 16:17:56.163000 28 1008 XCSE 20230203 16:19:40.305000 28 1006 XCSE 20230203 16:21:20.648000 29 1006 XCSE 20230203 16:23:02.580000 29 1006 XCSE 20230203 16:24:50.984000 10 1008 XCSE 20230203 16:24:59.240000 21 1008 XCSE 20230203 16:24:59.240000 28 1008 XCSE 20230203 16:28:40.860000 20 1006 XCSE 20230203 16:29:59.211000 29 1006 XCSE 20230203 16:29:59.211000 12 1006 XCSE 20230203 16:29:59.211000 17 1008 XCSE 20230203 16:36:27.629000 15 1008 XCSE 20230203 16:36:27.629000 35 1008 XCSE 20230203 16:36:27.629000 30 1008 XCSE 20230203 16:37:29.891000 31 1008 XCSE 20230203 16:38:31.171000 52 1008 XCSE 20230203 16:45:19.246000 5 1008 XCSE 20230203 16:45:19.255000 29 1008 XCSE 20230203 16:45:19.255000 23 1008 XCSE 20230203 16:45:30.177000 5 1008 XCSE 20230203 16:45:30.177000 1 1008 XCSE 20230203 16:45:30.177000 22 1008 XCSE 20230203 16:47:36.358000 6 1008 XCSE 20230203 16:47:36.358000 25 1008 XCSE 20230203 16:48:12.250000 22 1008 XCSE 20230203 16:49:50.064000 7 1008 XCSE 20230203 16:49:50.064000 1 1008 XCSE 20230203 16:49:50.065000

Attachment