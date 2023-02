English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.2.2023 KLO 11.00



ROBIT OYJ JULKAISEE VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 20.2.2023

Robit Oyj julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen maanantaina 20.2.2023 noin klo 11.00. Tiedote on saatavilla julkistuksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla: https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Robit Oyj järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle maanantaina 20.2.2023 klo 14.00. Tiedotustilaisuus pidetään Scandic Simonkentässä (Mansku-kokoustila), osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Ovet avautuvat klo 13.30.

Katsauksen esittelevät Robit Oyj:n toimitusjohtaja Arto Halonen ja talousjohtaja Ville Peltonen.

Esitystä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://events.icareus.com/web/bright/player/embed/event/view?eventId=222920804 . Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista.

Webcast-lähetys tallennetaan. Videotallenne on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Hiljainen kausi

Tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu katsauksen julkistukseen saakka.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

