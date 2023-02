Foreløbige resultater for 2022 og forventninger til 2023

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 1/2023

6. februar 2023

North Media annoncerer foreløbige, ureviderede resultater for 2022. Resultaterne er i den nedre ende af de senest udmeldte forventninger fra 2. november 2022.



Resultater i 2022 Seneste forventninger Omsætning 995 mio. kr. 995-1.010 mio. kr. Primært driftsresultat (EBIT) 192 mio. kr. 190-200 mio. kr.

Forretningsområdet Last Mile (FK Distribution) havde tocifret vækst i minetilbud og selekteret post, men den samlede omsætning faldt alligevel 6%, fordi høje papirpriser og stigende inflation fik kunder i specielt detailhandlen til at vælge mindre formater, færre sider eller lavere frekvens for deres tilbudsaviser. Last Mile’s overskudsgrad på 22,1% var som ventet påvirket af højere distributionsomkostninger og blev i 2. halvår også ramt af lavere volumener, som delvist blev opvejet af højere produktivitet og besparelser.

I forretningsområdet Digital Services steg omsætningen 10%, drevet af tocifret vækst i BoligPortal og Ofir, mens overskudsgraden blev 7,9%. Forretningsområdet øgede investeringerne i salg, markedsføring, teknologi og andre vækstinitiativer, inkl. købet af Boligmanager. Det gav gode resultater i BoligPortal, mens Ofir ikke vandt markedsandele hurtigt nok at opveje et fald i markedet i 2. halvår. Bekey lykkedes ikke med at opbygge nye kundegrupper, og en ny ledelse skal skabe fundamentet for skalerbarhed og vækst.

Forventninger til 2023 og finansielle ambitioner



Forventninger 2023 Omsætning 920 - 975 mio. kr. Primært driftsresultat (EBIT) 125 - 160 mio. kr.

North Media forventer i 2023 en omsætning og en driftsindtjening, der er lavere end i 2022. Det bredere spænd i forventningerne afspejler større usikkerhed på grund af høj inflation, stigende renter, lav forbrugertillid og risikoen for økonomisk afmatning med faldende aktivitet i dele af samfundet.

FK Distribution venter en omsætning og et driftsresultat, der er lavere end i 2022. Den fysiske volumen ventes at blive presset af høje papirpriser og udfordringer hos nogle kundegrupper, på trods af at tilbudsaviserne uændret er den vigtigste hjørnesten i detailhandlens markedsføring. For at sikre fortsat vækst i de digitale aktiviteter vil minetilbud’s organisation, udvikling, drift og data-grundlag blive styrket.



I Digital Services ventes driftsresultaterne i Ofir og Bekey at blive lavere end i 2022 ved stort set uændret omsætning. BoligPortal ventes igen at levere tocifret vækst og forbedre indtjeningen, trods omkostninger til udvikling og kommercialisering af Boligmanager samt styrkelse af BostadsPortal i Sverige.

På baggrund af den fortsatte volatilitet i markedet aflyser North Media de tidligere offentliggjorte finansielle ambitioner for 2023-24.

Årsrapporten for 2022 inkl. de detaljerede forventninger til 2023 offentliggøres den 8. februar 2023.

Yderligere oplysninger:



Lasse Brodt, Koncernchef, mobil 20 24 32 92

Kåre Wigh, Koncernøkonomidirektør, mobil 25 65 21 45



North Medias virksomheder driver platforme til transaktioner mellem erhvervsliv og forbrugere med særlig fokus på dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds-og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste univers. Bekey giver digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af dagligvarer, måltidskasser m.fl.