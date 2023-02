English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 30. januar til fredag d. 3. februar foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 256.809 4.374.065.917 30 januar mandag 671 14.348.0924 9.627.570 31 januar tirsdag 500 14.456.7400 7.228.370 1 februar onsdag - - - 2 februar torsdag - - - 3 februar fredag - - - Total 30. jan. - 3. februar fredag 1.171 16.855.940 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 1.242 14.394.4557 17.877.914 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 72.334 1.074.044.888 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 259.222 4.408.799.771 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.112.821 19.895.499.377 30 januar mandag 2.377 14.604.4636 34.714.810 31 januar tirsdag 2.293 14.705.3184 33.719.295 1 februar onsdag - - - 2 februar torsdag - - - 3 februar fredag - - - Total 30. jan. - 3. februar fredag 4.670 68.434.105 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.743 14.653.9883 54.849.878 Købt fra Familiefonden* 1.179 14.653.9928 17.277.058 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 288.437 4.372.102.401 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.122.413 20.036.060.418

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 227.390 A-aktier og 989.905 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,51% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 6. februar 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

