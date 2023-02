Vantiva SA - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions

English French

Le 6 février 2023

Vantiva : Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions prévue par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Actions Vantiva

(Code ISIN FR0013505062) Date Nombre d’actions composant le capital social Nombre de droits de vote 31 janvier 2023



355 407 274



Nombre de droits de vote théoriques (1) : 355 407 274 Nombre de droits de vote exerçables en assemblée (2) : 355 407 274

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Déduction faite des actions privées du droit de vote.

