HIGHCO : Transactions sur actions propres du 30/01/2023 au 03/02/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 30 janvier au 03 février 2023

Paris, le 6 février 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 30/01/2023 FR 0000054231 2 000 5,10 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 31/01/2023 FR 0000054231 2 000 5,06 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 01/02/2023 FR 0000054231 2 000 5,02 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 02/02/2023 FR 0000054231 2 000 5,08 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 03/02/2023 FR 0000054231 2 000 5,18 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

08:50:00 FR 0000054231 5,12 EUR 145 XPAR jAj6AjgWBD001Vl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

08:54:00 FR 0000054231 5,12 EUR 45 XPAR jAj6AjgWF6001WC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

08:56:06 FR 0000054231 5,12 EUR 57 XPAR jAj6AjgWH8001Wt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

08:58:28 FR 0000054231 5,12 EUR 753 XPAR jAj6AjgWJP001Yn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

08:58:28 FR 0000054231 5,08 EUR 138 XPAR jAj6AjgWJP001Yx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

09:37:28 FR 0000054231 5,08 EUR 147 XPAR jAj6AjgWv80028Y0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

11:40:21 FR 0000054231 5,08 EUR 156 XPAR jAj6AjgYq2002uZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

11:41:04 FR 0000054231 5,08 EUR 51 XPAR jAj6AjgYql002uj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

11:49:15 FR 0000054231 5,08 EUR 100 XPAR jAj6AjgYyf002wb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

13:31:16 FR 0000054231 5,08 EUR 142 XPAR jAj6AjgaZQ003QU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

13:45:50 FR 0000054231 5,08 EUR 50 XPAR jAj6AjganV003W10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

13:53:16 FR 0000054231 5,08 EUR 134 XPAR jAj6Ajgaug003Xe0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-30

14:20:16 FR 0000054231 5,08 EUR 82 XPAR jAj6AjgbKp003hW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-31

08:15:48 FR 0000054231 5,06 EUR 250 XPAR jAj6Ajgs7g001170 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-31

08:15:48 FR 0000054231 5,06 EUR 106 XPAR jAj6Ajgs7g0011K0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-31

08:15:48 FR 0000054231 5,06 EUR 50 XPAR jAj6Ajgs7g0011U0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-31

08:31:32 FR 0000054231 5,06 EUR 594 XPAR jAj6AjgsMt001Pq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-01-31

09:47:36 FR 0000054231 5,06 EUR 1000 XPAR jAj6AjgtYW001t90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

08:05:01 FR 0000054231 4,98 EUR 197 XPAR jAj6AjhEQn000nB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

08:05:01 FR 0000054231 4,98 EUR 250 XPAR jAj6AjhEQn000nO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

08:06:10 FR 0000054231 4,98 EUR 4 XPAR jAj6AjhERt000oS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

08:21:24 FR 0000054231 4,98 EUR 300 XPAR jAj6AjhEgc000vc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

08:41:28 FR 0000054231 4,99 EUR 249 XPAR jAj6AjhF04001M60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

09:20:01 FR 0000054231 4,99 EUR 52 XPAR jAj6AjhFbN001r40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-01

11:25:39 FR 0000054231 5,06 EUR 948 XPAR jAj6AjhHYx002i30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

08:03:43 FR 0000054231 5,04 EUR 102 XPAR jAj6Ajhat5000sU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

08:06:03 FR 0000054231 5,04 EUR 319 XPAR jAj6AjhavL000w00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

08:21:10 FR 0000054231 5,06 EUR 215 XPAR jAj6Ajhb9y0013T0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

08:21:10 FR 0000054231 5,06 EUR 364 XPAR jAj6Ajhb9y0013d0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

08:36:54 FR 0000054231 5,06 EUR 78 XPAR jAj6AjhbPC001OD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

11:02:34 FR 0000054231 5,12 EUR 90 XPAR jAj6Ajhdg9003Me0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

11:02:38 FR 0000054231 5,12 EUR 50 XPAR jAj6AjhdgC003Mo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

12:32:31 FR 0000054231 5,12 EUR 24 XPAR jAj6Ajhf5B003xk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

12:32:31 FR 0000054231 5,12 EUR 38 XPAR jAj6Ajhf5B003xu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

13:06:35 FR 0000054231 5,12 EUR 80 XPAR jAj6AjhfcB004TH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

14:24:46 FR 0000054231 5,12 EUR 10 XPAR jAj6Ajhgpp005zI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-02

15:16:20 FR 0000054231 5,12 EUR 630 XPAR jAj6Ajhhdi007KH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

08:05:48 FR 0000054231 5,1 EUR 15 XPAR jAj6AjhxOe000sC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

08:15:18 FR 0000054231 5,1 EUR 48 XPAR jAj6AjhxXo0011D0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

13:24:02 FR 0000054231 5,18 EUR 386 XPAR jAj6Aji2Mc003TB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

13:24:02 FR 0000054231 5,18 EUR 458 XPAR jAj6Aji2Mc003TL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

13:24:02 FR 0000054231 5,18 EUR 2 XPAR jAj6Aji2Mc003TV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

13:24:02 FR 0000054231 5,18 EUR 91 XPAR jAj6Aji2Mc003Tf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

15:17:37 FR 0000054231 5,18 EUR 350 XPAR jAj6Aji48X004ID0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

15:17:37 FR 0000054231 5,18 EUR 470 XPAR jAj6Aji48X004IN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-03

15:17:37 FR 0000054231 5,18 EUR 180 XPAR jAj6Aji48X004IX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

