UNITEL Cloud Services lance un premier plan d’investissement de 30 millions d’euros pour révolutionner le marché du Cloud Haute Performance

Fondé par Kevin POLIZZI, UNITEL Cloud Services (UCS) est un nouveau fournisseur de solutions d’hébergement de données informatiques logées au cœur de datacenters situés dans les principales capitales européennes. L’entreprise lance cette année un plan d’investissement massif de 30 millions d’euros qui sera étalé sur cinq ans pour faire évoluer ses infrastructures, accélérer sa R&D notamment sur les aspects quantiques et recruter plus de 150 personnes.

Donner un vrai visage au Cloud Haute Performance

Au travers d’une gamme complète de solutions de confiance dédiées à la haute performance et à la réduction de l’empreinte carbone, UNITEL Cloud Services propose une offre de bout en bout alliant les technologies cloud, la virtualisation des réseaux et l’intégration d’équipes expertes en services managés. Avec un engagement de disponibilité contractuel de 99,999 % sur l’ensemble de ses services, UCS se positionne à l’avant-garde d’exigences haut de gamme pour adresser les nouveaux enjeux de la transformation digitale des entreprises.

Une offre industrielle reposant sur de solides fondamentaux

Les infrastructures d’UCS implantées en région permettent la mise à disposition de ressources à très faible latence, garantes des usages de nouvelle génération comme l’IA, la 5G privée ou le Edge Computing. Fortes de partenariats avec les plus importants équipementiers, les équipes de R&D d’UCS architecturent et conçoivent des services sur mesure pour répondre aux enjeux complexes de traitement et de sécurisation des données ou encore de gestion du cycle de vie d’applications toujours plus exigeantes.

Kevin POLIZZI, CEO et fondateur d’UNITEL Cloud Services « S’appuyer sur des Clouds et des environnements d’hébergement de confiance et à haute performance est désormais un impératif stratégique pour les organisations qui souhaitent mener à bien leur transformation digitale. Notre offre est une réponse opérationnelle aux usages émergents liés notamment à la montée en puissance de la 5G qui va faire naître de nouveaux services qui nécessiteront d’être traités par des infrastructures de pointe. Notre organisation technique et commerciale va profondément bouleverser le marché et permettre à nos clients de mener à bien et à long terme leurs différents projets en conjuguant performance, fiabilité, évolutivité, sécurité, qualité et innovation.

D’ores et déjà, plus de 30 premiers clients de grande envergure font confiance à UNITEL Cloud Services.

