Compete.gg dévoile son plan en matière d'intelligence artificielle et ses projets de croissance pour 2023

La filiale de React Gaming, spécialisée dans les tournois esports, ciblera de nouveaux marchés et des applications mobiles pour alimenter sa croissance à long terme.

Les projets de croissance comprendront de nouvelles capacités d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine (AM) visant à accroître les revenus futurs.

MONTRÉAL, 06 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer la stratégie de croissance de Compete.gg pour 2023 et les années à venir.





« Depuis que nous avons renouvelé la marque de notre plateforme Compete.gg au printemps dernier, nous avons augmenté le nombre de titres de jeu et amélioré les fonctionnalités de la plateforme, ce qui nous a permis de plus que doubler le nombre d'utilisateurs, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « En 2023, nous serons encore plus actifs alors que nous intégrerons de nouvelles capacités d'IA à la plateforme, offrant une expérience de premier ordre pour améliorer l'engagement des amateurs. Nous ciblerons également les marchés esports qui ont connu une croissance rapide ces dernières années, à savoir l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, où nous avons déjà commencé à établir des liens solides avec de nouvelles bases d'amateurs. »

Un aspect clé de la technologie IA/AM est qu'elle peut générer des revenus pour Compete.gg grâce à l'analyse prédictive. En analysant les données et le comportement des utilisateurs, la plateforme peut fournir des informations et des recommandations aux utilisateurs sur les tournois, les joueurs et d'autres caractéristiques qui sont les plus pertinentes pour leurs intérêts. Cela crée non seulement une expérience plus agréable pour les utilisateurs, mais augmente également la probabilité qu'ils participent à plus de tournois et s'engagent plus profondément auprès de la plateforme Compete.

La publicité ciblée est un autre moyen par lequel l'IA/AM peut générer des revenus pour Compete. En utilisant des algorithmes d'apprentissage machine pour comprendre le comportement et les intérêts des utilisateurs, la plateforme peut proposer des publicités plus pertinentes et efficaces aux utilisateurs, ce qui entraîne une augmentation des taux de clics et de conversion. Cela permet également à la plateforme de mieux associer les annonceurs aux organisateurs de tournois et aux marques appropriées.

De plus, et sans doute le plus important, en s'appuyant sur l'IA et l’AM, Compete peut optimiser ses processus de création et de gestion de tournois, ce qui permet aux organisateurs de tournois d'organiser plus facilement et plus efficacement leurs tournois et de gérer leurs communautés. Cela peut contribuer à réduire les frais administratifs et à augmenter le nombre de tournois proposés sur notre plateforme, augmentant encore l'engagement des utilisateurs et entraînant une hausse des revenus.

Si l'on considère les perspectives à long terme de Compete, le mobile est l'avenir. Avec plus de 3,2 milliards de joueurs dans le monde (source: Statista) et 61 % des joueurs adultes américains qui jouent sur leur téléphone portable (source: Entertainment Software Association), le mobile est la prochaine étape logique. L'intégration de l'IA et de l’AM dans une offre mobile Compete peut augmenter considérablement les revenus de l'entreprise dans les deux prochaines années en offrant aux utilisateurs une expérience plus personnalisée et engageante, en augmentant l'efficacité de la publicité ciblée et en rationalisant les processus de gestion des tournois, le tout via le seul appareil que tout le monde a dans sa poche, un téléphone intelligent. La bonne nouvelle est que la plateforme de Compete est conçue pour s'adapter aux fonctionnalités mobiles, mais il faudra un certain temps pour qu'elle soit pleinement opérationnelle.

« Pour l'instant, nous allons privilégier la génération de revenus à court terme, grâce à l'IA et à l'expansion de notre base d'amateurs sur de nouveaux marchés, et travailler sur le mobile comme initiative de croissance à plus long terme, » a conclu M. Hughes.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires et comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la réalisation du Placement privé, au paiement des honoraires d'intermédiation dans le cadre du Placement privé, aux titres à émettre dans le cadre du Placement privé, à la clôture du Placement privé par tranches, aux juridictions en matière de vente du Placement privé, à la réalisation du Regroupement des actions, à l'envoi de la circulaire d'information et à la réception de l'approbation de la TSXV concernant le Placement privé et le Regroupement des actions. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

CONTACT

REACT GAMING GROUP INC.

Leigh Hughes

1-514-861-1881

info@reactgaming.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69e093df-2218-4886-8410-da6e381b5186/fr