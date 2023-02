L'assureur intégré Companjon et la banque challenger européenne bunq unissent leurs forces pour apporter aux utilisateurs une assurance numérique

French German

DUBLIN, Irlande, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, un leader des technologies d'assurance spécialisé dans l'assurance intégrée axée sur le numérique, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec bunq, la deuxième plus grande néobanque de l'Union européenne. Par ce processus, la garantie étendue et la protection des achats seront désormais fournies aux utilisateurs de bunq par Companjon. La garantie étendue et la protection des achats forment un produit d'assurance conçu pour couvrir la perte financière encourue pour certains produits achetés par les utilisateurs de bunq Easy Green.

Avec ses utilisateurs, bunq s'efforce de construire un avenir plus vert pour tous. Son plan d'abonnement phare Easy Green permet aux utilisateurs de compenser leur empreinte carbone en moins de deux ans, en faisant planter un arbre à bunq, pour 100 euros dépensés avec n'importe quelle carte bunq. Pour plus de sécurité et de sérénité, les utilisateurs de bunq Easy Green seront désormais automatiquement couverts par l'assurance Companjon à l'achat de certains produits avec leur carte bunq Metal.

« Nous sommes ravis de nous associer à une banque innovatrice de facto comme bunq et d'améliorer l'expérience bancaire de ses utilisateurs », a déclaré Matthias Naumann, PDG de Companjon. « Les solutions d'assurance intégrées de Companjon complètent le portefeuille de produits de bunq et sa position forte sur le marché, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour apporter de la valeur et de la sérénité aux clients finaux. »

« Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons de faciliter la vie de nos utilisateurs. En offrant à nos utilisateurs d'Easy Green plus de sécurité lors de l'utilisation de leur carte bunq, nous nous assurons qu'ils peuvent se concentrer sur ce qui est important pour eux, plutôt que sur l'administration financière », déclare Ali Niknam, fondateur et PDG de bunq.

À propos de Companjon

Companjon est l'une des principales sociétés de technologies d'assurance basée en Irlande, spécialisée dans l'assurance intégrée de bout en bout et entièrement numérique. Companjon apporte aux clients de ses partenaires une assurance unique, flexible et entièrement automatisée, adaptée à leurs achats en ligne. Companjon cherche à changer la façon dont les gens conçoivent l'assurance, en créant des expériences fluides et positives, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Avec un vaste portefeuille de solutions d'assurance basées sur l'utilisation, nous aidons nos partenaires à favoriser la croissance des entreprises, à accroître la fidélité des clients et à générer des revenus supplémentaires.

À propos de bunq

bunq a été fondée en 2012 par le serial entrepreneur Ali Niknam (1981) après son obtention du premier permis bancaire européen depuis plus de 35 ans. Ali Niknam a entrepris la transformation radicale du secteur bancaire traditionnel et a été le seul investisseur de bunq jusqu'en 2021, finançant la société avec 98,7 millions d'euros de son propre argent. Cela a donné à bunq la liberté et l'indépendance nécessaires à l'élaboration d'une banque enracinée dans les désirs et besoins de ses utilisateurs. En avril 2021, leurs dépôts ont dépassé pour la première fois le milliard d'euros, ayant doublé en 2019 puis de nouveau en 2020.

En juillet 2021, bunq a annoncé la plus grande série A jamais obtenue par une fintech européenne. bunq a levé 193 millions d'euros dans le cadre d'un accord avec la société britannique de capital-investissement Pollen Street Capital, évaluant bunq à environ 1,6 milliard d'euros. Parallèlement, bunq a également annoncé son tout premier mois rentable. Le premier investissement de capitaux externes aidera bunq à se développer davantage en Europe et à continuer d'intégrer les fusions et acquisitions dans le cadre de sa stratégie de croissance commerciale. Dans le cadre de l'accord, bunq a acquis Capitalflow, une société basée à Dublin qui prête aux PME d'un large éventail de secteurs de l'économie irlandaise. En mai 2022, bunq a accueilli 5,4 millions de nouveaux utilisateurs dans sa communauté, avec l'acquisition de la fintech belge TriCount, ce qui a fait de bunq la deuxième plus grande néobanque de l'UE.

