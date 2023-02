PCAS : CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2022

English French

Ecully, le 7 février 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2022

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2022.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 226,4 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de 21,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+17,9% à taux de change constant).

en millions d'euros 2022 2021 Evolution en % 2022 A taux de change constant Evolution en % Chiffre d'affaires au 31 décembre 226,4 187,0 21,1% 220,6 17,9% Synthèse Pharmaceutique 143,7 119,6 20,1% 140,6 17,6% Chimie Fine de Spécialités 82,7 67,4 22,7% 79,9 18,6%





en millions d'euros France Autres zones Total Chiffre d'affaires par origine 31 décembre 2022 172,1 54,3 226,4 31 décembre 2021 142,7 44,3 187,0 Données consolidées non auditées





Synthèse Pharmaceutique

L’activité de Synthèse Pharmaceutique s’établit à 143,7 M€, en progression de 20,1% par rapport à 2021 (en augmentation de 17,6% à taux de change constant). La hausse du chiffre d’affaires est portée principalement par les ventes d’Estetrol pour la société Mithra (à mettre toutefois en regard avec les difficultés rencontrées pour le recouvrement de certaines créances auprès de cette société), une forte demande sur les produits du site de Turku, un taux de change EURO/USD favorable, et par l’impact des initiatives de hausses de prix mises en œuvre ces derniers mois pour faire face à la hausse très importante du coût des matières premières et de l’énergie.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 82,7 M€, en augmentation de 22,7% par rapport à 2021 (+18,6% à taux de change constant). L’activité a été très soutenue tout au long de l’année avec une demande très forte sur l’Electronique et la Cosmétique, ainsi qu’une bonne tendance sur les Lubrifiants et la Chimie Fine. L’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie a pu être répercutée en aval et a ainsi contribué à la croissance du chiffre d’affaires. La dynamique sur l’industrialisation de nouveaux produits a également été très bonne.

Perspectives

Comme annoncé les 3 novembre et 21 décembre derniers, les résultats 2022 resteront très déficitaires, affectés par un niveau d’activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. En outre, ces résultats pourraient être révisés en fonction de l’évolution des voies juridiques en cours relatives à des ventes d’Estetrol. Un suivi sera effectué lors de la communication des résultats 2022, le 30 mars 2023.

Dans ce contexte, PCAS est contraint d’étudier une réduction temporaire d’activité sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d’Estetrol. Bien qu’il ne soit pas possible à ce stade

d’évaluer plus précisément les conséquences sur les prévisions futures d’activité et de résultats du fait des voies juridiques en cours précitées, le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.

Le Groupe PCAS continuera de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement.





PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Résultats 2022, le 30 mars 2023

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 12% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 226,4 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com





