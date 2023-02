Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Menyelesaikan Akuisisi Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Jerman

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (“Grup”), bagian dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dan beroperasi di bawah Cryogenic Industries, Inc. (AS),menyelesaikan akuisisi Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec), yang berlokasi di Wurzen, Saxony, Jerman dengan nilai transaksi yang dirahasiakan.



Perusahaan rekayasa dan konstruksi kilang global, Cryotec menyediakan layanan perencanaan, manajemen proyek, manufaktur, dan rekayasa untuk kilang pemisahan dan pencairan udara terpasang skid/dalam kontainer serta teknologi CO2 yang menawarkan solusi yang disesuaikan untuk pelanggan mereka.

Cryotec akan beroperasi sebagai bagian dari fasilitas GmbH milik Grup, yang berbasis di Neuenburg am Rhine, Jerman.

Grup ini terdiri dari enam unit bisnis fungsional: Pompa Kriogenik, Sistem Penukar Panas, Sistem Pengolahan, Pengisian Bahan Bakar & Solusi, Infrastruktur Energi & Proyek Strategis, dan Servis. Cryotec akan berfungsi sebagai pusat kompetensi dan produksi Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group di Eropa.

“Nikkiso akan mempromosikan dan menjual secara global solusi yang dikemas pintar dari Cryotec yang mengurangi dan mengatasi emisi karbon dioksida, serta lebih lanjut mendukung tujuan keberlanjutan dari Grup. Cryotec akan mendapatkan akses penuh ke teknologi inovatif yang dikembangkan di California dan di tempat lain di Nikkiso Group serta menawarkan kemasan yang dilokalkan, solusi, dan stasiun untuk aplikasi penyimpanan LH2 (Hidrogen Cair), LNG (Gas Alam Cair), amonia, dan energi kriogenik di Jerman dan Eropa. Kami akan mendukung pertumbuhan Cryotec, melalui penambahan sumber daya dan peningkatan aktivitas manufaktur dan perakitan kami di Saxony serta penyuplaian solusi Cryotec ke Jerman dan pasar global”, ujar Peter Wagner, selaku CEO Cryogenic Industries dan Presiden Grup.

Perdana Menteri Saxony, Michael Kretschmer mengatakan: "Akuisisi Cryotec Anlagenbau oleh Nikkiso memperkuat internasionalisasi perusahaan Saxon yang tradisional dari Wurzen. Nikkiso memiliki pengalaman global dalam penyimpanan energi terbarukan, hidrogen, dan energi. Energi terbarukan dan hidrogen hijau berperan penting dalam upaya pencapaian target energi dan iklim di Saxony. Negara Bagian Bebas Saxony telah menjadi lokasi penting untuk riset dan penerapan teknologi hidrogen. Saya senang karena Nikkiso akan menyumbangkan keahliannya kepada Saxony di masa mendatang."

“Nikkiso akan dapat membantu pelaksanaan proyek ini serta penyuplaian dan servis untuk stasiun pengisian hidrogen cair dan LNG di Pasar Eropa”, ungkap Ole Jensen, Wakil Presiden Nikkiso Group, Eropa. “Akuisisi ini menggambarkan komitmen kami dan mendukung target Uni Eropa untuk menjadi netral iklim pada tahun 2050.”

Transaksi ini berlaku efektif terhitung tanggal 3 Februari 2023.

TENTANG Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group merupakan bagian dari Divisi Industri dari Nikkiso co., Ltd. Jepang. Grup ini beroperasi di AS, di bawah Cryogenic Industries, Inc. (Anggota dari Nikkiso Co., Ltd.). Perusahaan anggota Grup ini memproduksi dan menyervis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan kilang pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Cryogenic Industries yang didirikan lebih dari 50 tahun lalu merupakan perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan buka situs www.NikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

