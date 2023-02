Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Finaliza a Aquisição da Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Alemanha

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Califórnia, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy and Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), operando sob a Cryogenic Industries, Inc. (EUA), finalizou a aquisição da Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec), de Wurzen, Saxônia, Alemanha por um valor não revelado.



Uma empresa global de engenharia e construção de plantas, a Cryotec fornece serviços de planejamento, gerenciamento de projetos, fabricação e engenharia de plantas de separação e liquefação de ar montadas em skid/em contêineres e tecnologias de CO2 que oferecem soluções personalizadas para seus clientes.

A Cryotec será operada como parte das instalações da GmbH do Grupo, com sede em Neuenburg am Rhine, Alemanha.

O Grupo é composto por seis unidades funcionais de negócios: Bombas Criogênicas, Sistemas de Troca de Calor, Sistemas de Processo, Abastecimento e Soluções, Infraestrutura de Energia, e Projetos e Serviços Estratégicos. A Cryotec atuará como o centro de competência e produção do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group na Europa.

A Nikkiso promoverá e venderá globalmente os pacotes de soluções inteligentes da Cryotec que reduzem e recuperam as emissões de dióxido de carbono e apoiam ainda mais as metas de sustentabilidade do Grupo. A Cryotec terá acesso total às tecnologias inovadoras do Grupo Nikkiso desenvolvidas na Califórnia e em outros lugares, e oferecerá pacotes, soluções e estações localizadas para LH2 (Hidrogênio Líquido) LNG (Gás Natural Liquefeito), amônia e aplicações de armazenamento de energia criogênica na Alemanha e na Europa. Daremos suporte ao crescimento da Cryotec, com mais recursos e aumento das nossas atividades de fabricação e montagem na Saxônia, e com o fornecimento de soluções Cryotec na Alemanha e no mercado global”, disse Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo.

O Primeiro-Ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, disse: “A aquisição da Cryotec Anlagenbau pela Nikkiso fortalece a globalização de uma empresa saxã tradicional de Wurzen. A Nikkiso tem experiência global em energia renovável, hidrogênio e armazenamento de energia. As energias renováveis e o hidrogênio verde têm um papel fundamental no atingimento das metas energéticas e climáticas na Saxônia. A Saxônia já é um local importante para a pesquisa e aplicação de tecnologias de hidrogênio. Estou muito contente com a contribuição da Nikkiso com sua experiência para a Saxônia no futuro.”

“A Nikkiso poderá ajudar na realização deste projeto, bem como no fornecimento e manutenção de estações de abastecimento de hidrogênio líquido e GNL no mercado europeu”, disse Ole Jensen, Vice-Presidente da Europa. “Esta aquisição é um exemplo do nosso compromisso e apoio à meta da União Europeia de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.”

A compra foi efetivada em 3 de fevereiro de 2023.

