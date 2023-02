Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 完成对位于德国武尔岑的 Cryotec Anlagenbau GmbH 的收购

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加利福尼亚州特曼库拉, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group(下称“集团”)隶属 Nikkiso Co., Ltd(日本),由 Cryogenic Industries, Inc.(美国)负责运营。集团完成了对位于德国萨克森州武尔岑的 Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec) 的收购,收购金额未披露。



Cryotec 是一家全球工厂工程和建筑公司,为撬装/集装箱空气分离和液化工厂提供规划、项目管理、制造和工程服务,并为客户提供量身定制的二氧化碳技术解决方案。

Cryotec 将作为集团有限责任公司设施的一部分运营,该设施位于德国莱茵河畔诺伊恩堡。

集团由六个职能业务部门组成:低温泵、换热器系统、处理系统、燃料和解决方案、能源基础设施和战略项目及服务。Cryotec 将作为 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 在欧洲的产能和生产中心。

Cryogenic Industries 首席执行官兼集团总裁 Peter Wagner 表示:“Nikkiso 将在全球范围内推广和销售 Cryotec 的智能成套解决方案,减少和回收二氧化碳排放,并进一步支持集团的可持续发展目标。Cryotec 将可以充分利用在加利福尼亚州和 Nikkiso 集团其他地方开发的创新技术,并在德国和欧洲范围内为 LH2(液氢)、LNG(液化天然气)、氨和低温储能应用提供本地化套装、解决方案和站点。我们将通过增加资源和加强我们在萨克森州的制造和组装活动,以及向德国和全球市场提供 Cryotec 解决方案来支持 Cryotec 的发展。”

萨克森州总理 Michael Kretschmer 表示:“Nikkiso 收购 Cryotec Anlagenbau 这一事件加强了一家位于武尔岑的传统萨克森公司的国际化程度。Nikkiso 在可再生能源、氢和储能方面拥有全球经验。可再生能源和绿色氢气在实现萨克森州的能源和气候目标方面发挥着关键作用。萨克森自由州已经成为氢技术研究和应用的重要地点。我很高兴 Nikkiso 将在未来为萨克森州贡献其专业知识。”

欧洲副总裁 Ole Jensen 表示:“Nikkiso 将能够协助实现该项目并支持欧洲市场液氢和液化天然气加气站的供应和服务。此次收购代表了我们对欧盟到 2050 年实现气候中和目标的承诺和支持。”

此次收购已于 2023 年 2 月 3 日生效。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 属于 Nikkiso Co., Ltd(日本)的工业分部。该集团由 Cryogenic Industries, Inc.(Nikkiso Co., Ltd. 旗下成员)在美国运营。集团成员公司制造和支持工程低温气体处理设备(泵、涡轮膨胀机、换热器等)及工业气体、天然气液化 (LNG)、氢液化 (LH2) 和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries 成立于 50 多年前,是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司,也是一家由大约 20 个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息,请访问 www.NikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。

媒体联系人:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com





此公告内的照片源自 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5818ee3c-2c93-4ad0-b03b-a87bda21cfce