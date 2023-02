Kalmarin ekotehokkaat hybridikonttilukit parantamaan tuottavuutta DP World Antwerp Gateway -terminaaliin

Finnish English

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 7. HELMIKUUTA 2023 KLO 10



Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut merkittävästä kaupasta yhdeksän Kalmar-hybridikonttilukin toimittamisesta pitkäaikaiselle asiakkaalleen DP Worldille. Laitteet menevät yrityksen Belgiassa sijaitsevaan Antwerp Gatewayn terminaaliin. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

DP World Antwerp Gateway on tunnettu asiakkaidensa keskuudessa vertaansa vailla olevasta tuottavuudesta, edistyneen teknologian käytöstä ja erinomaisista satama- ja raideyhteyksistä. Terminaali on yhteisyritys, jonka osakkaina ovat DP World Antwerp Holding, Cosco, Terminal Link ja Duisport-konserni. DP Worldin kalustoon kuuluu tällä hetkellä 58 Kalmar-konttilukkia, joista 42 on hybridimalleja.

Uusien koneiden nostokapasiteetti on 60 tonnia, mikä on uusi ratkaisu Kalmarilta. Tarkoituksena on parantaa terminaalin tuottavuutta mahdollistamalla kahden raskaamman kontin yhtäaikainen nostaminen. Laitteet korvaavat Antwerpenissa nykyisen kaluston vanhempia laitteita. Kalmarin hybridikonttilukit voivat vähentää polttoaineenkulutusta jopa 40 prosentilla vastaaviin dieselkäyttöisiin koneisiin verrattuna.

Mark Brouns, teknisen osaston johtaja, DP World Antwerp Gateway: ”Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuottavuutta Antwerpenissa, joka on tässä suhteessa jo nyt johtavassa asemassa Euroopassa – kiitos tehokkuutta parantaviin laitteisiin ja järjestelmiin tehtyjen investointien. Erinomaisen luotettavuutensa ja alhaisen polttoaineenkulutuksensa ansiosta Kalmarin hybridikonttilukit tulevat olemaan edelleen ratkaisevassa asemassa terminaalin tuottavuuden lisäämisessä ja käyttökustannusten optimoinnissa.”

Mikko Mononen, myyntijohtaja, Horizontal Transportation, Kalmar: ”Olemme ylpeitä voidessamme esitellä ensimmäisen hybridikonttilukkimme, jonka jatkuva nostokapasiteetti ilman poikkeuksia on 60 tonnia. Kyseessä on merkittävä edistysaskel horisontaalisen kuljetuskalustomme valikoimassa. Antwerp Gateway on jo eurooppalaisten terminaalien terävintä kärkeä, ja olemme erittäin iloisia siitä, että voimme näin jatkaa yhteistyötämme ja johtaa alamme kehitystä heidän kanssaan.”



