L’app Visited pubblica l’elenco delle principali destinazioni di viaggio del 2022

TORONTO, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’app di viaggi Visited della società Arriving In High Heels Corporation ha pubblicato un report sui viaggi che mostra le principali tendenze di viaggio in tutto il mondo e in particolare sui viaggi del 2022.



Visited , disponibile su iOS o Android , è un’app che consente agli utenti di contrassegnare i luoghi in cui sono stati in tutto il mondo, sfogliare nuove destinazioni di viaggio, avere a disposizione una mappa personalizzata dei propri viaggi e impostare obiettivi di viaggio.

In base alle statistiche di viaggio di Visited, il viaggiatore globale medio è stato in 18 Paesi. I viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti sono quelli che hanno visitato il maggior numero di Paesi, con una media di 29 Paesi. I viaggiatori svizzeri e svedesi si piazzano al secondo e terzo posto. Gli italiani hanno viaggiato meno degli altri europei, con meno di 15 Paesi. L’Italia è al 3° posto tra i Paesi più famosi da visitare, dopo Francia e Spagna.

I Paesi più ricercati da visitare sono Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Brasile.

Nel 2022 l’Italia si è piazzata in cima all’elenco come Paese più visitato. Gli altri Paesi che rientrano fra i primi 5 sono: Spagna, Francia, Portogallo e Grecia.

Gli elenchi di viaggio più popolari sono le capitali del mondo, le meraviglie del mondo e i musei d’arte. Gli elenchi di viaggio più popolari hanno destinazioni italiane tra le prime 10.

I dati di viaggio vengono compilati in base a 1.550.000 utenti internazionali. Per consultare altri elenchi di viaggio e sfogliare le principali destinazioni globali, scarica l’app Visited su iOS o Android . Per il report completo sui viaggi, visita https://visitedapp.com/2021-travel-report .

L’app Visited è una famosa app di viaggi che consente agli utenti di mappare i propri viaggi, selezionare i luoghi visitati e le esperienze fatte e consultare statistiche di viaggio personali. Quest’app di viaggi è stata sviluppata per monitorare la lista dei desideri dei luoghi da vedere e delle cose da fare, consultare statistiche di viaggio personalizzate e trarre ispirazione per le prossime vacanze. Per conoscere meglio l’app Visited, visita https://visitedapp.com/app-di-viaggio-visited/ .

Informazioni su Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation è una società di app per dispositivi mobili come Pay Off Debt, X-Walk e Visited , l’app più famosa dell’azienda.

Contatti

Anna Kayfitz