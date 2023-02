Euclyde Datacenters annonce une croissance à deux chiffres en 2022

Euclyde Datacenters, entreprise française qui développe et exploite un réseau de six datacenters interconnectés et de haute disponibilité sur l’ensemble du territoire national, accélère à nouveau et confirme son solide positionnement sur le marché des datacenters souverains de nouvelle génération.

Se positionnant comme le seul opérateur d’une plateforme distribuée en région, Euclyde Datacenters a su conjuguer excellence opérationnelle et capacité à accompagner en proximité ses clients dans l’externalisation de leurs SI et applications vers des environnements sécurisés, résilients, performants et évolutifs. Dans ce contexte, Euclyde Datacenters peut s’appuyer sur un réseau de Datacenters implantés sur Sophia-Antipolis, Besançon, Lyon, Lognes et désormais Strasbourg.

Ces différents éléments ont permis à Euclyde Datacenters de de nouveaux contrats d’envergures en 2022, d’ouvrir de nouvelles salles d’hébergements et d’inaugurer un nouveau Datacenter sur Strasbourg qui bénéficie d’ores et déjà d’un taux de remplissage conséquent. Au regard des projets déjà à l’étude et des nouveaux engagements pris en fin d’année, Euclyde Datacenters devrait continuer sur cette dynamique en 2023 en se projetant sur l’implémentation de nouveaux datacenters en France et accompagner de nouveaux clients dans leurs projets.

En effet, Euclyde Datacenters est l’un des seuls acteurs du marchés à pouvoir justifier des certifications sectorielles et qualité nécessaires pour offrir une qualité de service de premier plan. De plus, le groupe s’est engagé dans un vaste projet de sobriété énergétique qui lui a permis d’obtenir la certification ISO 50001. En optant pour Euclyde Datacenters, les entreprises et organisations ont donc l’assurance de conjuguer performance, sécurité, évolutivité et sobriété numérique.

Anwar SALIBA, Directeur général d’Euclyde Datacenters « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle croissance qui met en avant la pertinence de notre positionnement et vient saluer le travail de nos équipes. Seul opérateur d’une plateforme distribuée en région, nous bénéficions d’un positionnement unique qui permet de nous distinguer des autres acteurs français du marché de l’hébergement. »