Réussir sa politique RSE en onboardant ses collaborateurs

Déployer une politique RSE est désormais un nécessité pour l’ensemble des organisations. En effet, la prise de conscience des entreprises sur la nécessité de concilier croissance et développement durable est désormais une réalité. Si au sein des directions, la volonté de déployer une politique RSE est une priorité, force est de constater que beaucoup de projets ne connaissent pas le succès espéré. En effet, ces projets, pour aboutir, doivent être portés par l’ensemble des collaborateurs. La RSE n’est en effet pas un concept et doit se traduire par des actions concrètes: économies d’énergie, écogestes, emploi, etc.

Comment mener à bien son projet ?

La RSE nécessite d’avoir un projet précis qui met en avant les moyens à mobiliser et les bénéfices envisagés. Ces directives permettront de donner des orientations structurantes. Une fois cette étape réalisée, il est alors temps de lancer les actions et c’est précisément à ce moment que le projet sera ou non un succès concret. Pour obtenir des résultats concrets, l’ensemble des équipes devront jouer le jeu, modifier leur manière de travailler, de se déplacer, etc. Mais comment faire pour s’assurer qu’ils seront moteurs dans la bonne mise en œuvre du projet ?

Former ses équipes dès le commencement

Dans ce contexte, sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la RSE et aux actions définies est un élément clé dans la réussite de son projet à long terme. De fait, une approche ludique et immersive est recommandée. Cela peut passer par le lancement de programmes digitaux. Concrètement, il peut être intéressant de concevoir une série de thématiques où seront abordés les sujets RSE dans différentes vidéos interactives.

Les sujets proposés aborderont par exemple des thématiques très opérationnelles comme la gestion des mails, la mobilité, l’alimentation, le Green IT et le gaspillage. Très opérationnels, ces types de contenus ludiques et interactifs permettront alors d’adopter les bons réflexes et de limiter l’impact environnemental des entreprises et de leurs équipes.

Définie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes, la RSE va donc largement faire évoluer la gouvernance de toutes les organisations. Il s’agit donc d’un enjeu de premier plan pour les entreprises qui doivent se donner les moyens de réussir leur projet avec le soutien de l’ensemble des collaborateurs. La RSE deviendra ainsi une réalité concrète.

Par Michel GERARD chez Conscio Technologies