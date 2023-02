STMicroelectronics :Gridspertise et STMicroelectronics s’appuient sur 20 ans de collaboration pour permettre aux utilisateurs de compteurs intelligents de jouer un rôle plus actif, aux États-Unis et dans d’autres régions

Gridspertise et STMicroelectronics s’appuient sur 20 ans de collaboration pour permettre aux utilisateurs de compteurs intelligents de jouer un rôle plus actif, aux États-Unis et dans d’autres régions

Le circuit de communication par courant porteur en ligne directement relié aux habitations que propose ST sera intégré aux compteurs intelligents de Gridspertise destinés au marché américain.

Grâce à cette solution, les clients finaux pourront jouer un rôle actif sur le marché de l’énergie en intégrant des sources renouvelables distribuées ainsi que des systèmes de gestion intelligente de l’énergie.

Rome et Genève, le 7 février 2023 — À l’occasion du salon DistribuTECH 2023, Gridspertise, un acteur mondial dont la vocation est de permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité du monde entier d’accélérer la transformation numérique des réseaux électriques, et STMicroelectronics (ST), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annoncent qu’ils sont entrés dans une nouvelle phase de leur collaboration de longue date dans le domaine des technologies pour compteurs intelligents.

La collaboration entre les deux sociétés a commencé au début des années 2000 avec Enel, l’un des actionnaires de Gridspertise. Aujourd’hui, plus de 65 millions de compteurs intelligents Gridspertise déployés en Espagne, en Europe de l’Est et en Amérique latine utilisent les technologies de communication par courant porteur en ligne (CPL) de ST. Par ailleurs, le tout dernier système sur puce CPL de ST a été intégré aux compteurs intelligents Gridspertise commercialisés en Italie afin de mettre en place un canal cyber sécurisé qui communique en quasi-temps réel avec les appareils domestiques. Baptisée « Chain 2 », cette technologie est étendue par Gridspertise et ST à de nouvelles solutions de relevé de la consommation d’énergie appartenant au portefeuille de Gridspertise pourqu’il soit adapté aux États-Unis et à d’autres régions.

S’agissant des clients finaux, la technologie « Chain 2 » améliore la sensibilisation des utilisateurs à la quantité d’énergie consommée et autoproduite, tout en leur permettant d’accéder à un large éventail de nouveaux services optimisés pour les guider dans leur consommation d’énergie. La technologie « Chain 2 » encourage l’ensemble des acteurs du marché de l’énergie à jouer un rôle plus actif ainsi que favorise l’adoption des sources renouvelables distribuées. À titre d’exemple, la technologie peut suggérer au client final des comportements personnalisés sur la base de données générées en temps réel par son propre système de production, comme des panneaux photovoltaïques. De plus, le compteur intelligent collecte en temps réel des données relatives à la consommation des appareils électroménagers en vue de les utiliser, par exemple, pour moduler la puissance d’un chargeur de véhicule électrique en fonction de la capacité disponible ou répondre à d’autres demandes d’électricité dans la maison.

Gridspertise et ST collaborent par ailleurs dans de nombreux autres domaines. Outre les travaux portant sur la norme de communications ANSI C pour le marché américain, les deux partenaires coopèrent en faveur de l’adoption des dernières normes certifiées DLMS1 aux compteurs intelligents de Gridspertise dans le but d’améliorer l’interopérabilité et l’interchangeabilité entre les appareils et les systèmes.

« Il est essentiel de collaborer avec d’autres grands noms de l’industrie pour accélérer la numérisation des réseaux électriques et promouvoir la participation active des utilisateurs finaux aux initiatives de transition énergétique », a déclaré Gianni Ceneri, Chief Technology Officer de Gridspertise. « Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration stratégique avec STMicroelectronics en nous appuyant sur de bonnes pratiques communes pour développer des solutions innovantes qui répondent aux attentes d’un nombre sans cesse croissant de marchés et apportent des avantages à de nouveaux clients, dans un premier temps aux États-Unis où Gridspertise renforce ses activités par le biais de sa plateforme nord-américaine pour mieux accompagner les opérateurs de réseaux électriques et les compagnies de services publics de la région. »

« Tandis que Gridspertise accélère la croissance de ses activités, ST continue de développer et d’apporter son savoir-faire système unique, son support dédié et des solutions prêtes à l’emploi basés sur nos capacités avancées d’intégration de semiconducteurs », a ajouté Domenico Arrigo, directeur général de la division Industrial and Power Conversion au sein du groupe Produits AMS (Produits analogiques, MEMS & Capteurs). « Nous maintenons et renforçons notre relation en tant que fournisseur de technologies clés pour les solutions et services de Gridspertise dans le but de fournir ensemble des réseaux intelligents et durables à la fois robustes, sécurisés, résilients et fiables. »

Cette nouvelle étape de la collaboration entre Gridspertise et ST s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par Gridspertise pour ouvrir une nouvelle ère de réseaux intelligents fiables et durables, ce qui correspond parfaitement à la situation actuelle des États-Unis où les nouvelles politiques fédérales ont déclenché une vague d’investissements en faveur de la transition énergétique et de la modernisation des réseaux. Ensemble, ST et Gridspertise favorisent la pénétration de nouvelles sources d’énergie durables flexibles et distribuées, ainsi que la participation active des clients finaux grâce à des réseaux électriques de plus en plus numérisés.

Les deux partenaires disposent de succursales aux États-Unis pour collaborer directement avec les entreprises de haute technologie, les opérateurs de réseaux électriques, les décideurs politiques et les autorités de réglementation afin d’accélérer l’avenir électrique des régions.

À propos de Gridspertise

Gridspertise propose des appareils intelligents pour réseaux électriques, des services et des solutions pour plateformes de bout en bout, du cloud à la périphérie de réseau (cloud-edge) pour accélérer la transformation numérique des réseaux de distribution d’électricité dans trois domaines majeurs : la numérisation des compteurs et de la périphérie du réseau ; la numérisation de l’infrastructure réseau ; et la numérisation des opérations sur le terrain. Son portefeuille est conçu sous la forme d’un écosystème ouvert qui s’intègre facilement à l’infrastructure existante des exploitants de réseaux de distribution (ERD) en combinant des appareils réseau intelligents et automatisés à des applications modulaires prêtes à l’emploi, et qui fonctionne à un niveau central, ainsi qu’en périphérie. La Société a été créée en 2021 à partir de l’expertise acquise pendant 20 ans par Enel dans le développement, le test et la mise à l’échelle de technologies numériques pour transformer les réseaux de distribution traditionnels en réseaux intelligents. Gridspertise est aujourd’hui contrôlée conjointement par le groupe Enel et CVC Capital Partners, premier gestionnaire mondial d’investissements alternatifs. La Société a hérité d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle totalisant plus de 430 brevets et marie son expertise de la numérisation des réseaux à des solutions de pointe proposées par des partenaires technologiques de premier plan en vue de répondre aux besoins de numérisation en constante évolution du marché de l’énergie. Gridspertise collabore avec plus de 50 gestionnaires de réseaux de distribution de différentes tailles et dans différentes régions. En 2022, la Société a livré plus de 5 millions d’appareils intelligents. Gridspertise, dont le siège social se trouve en Italie, dispose de filiales en Espagne, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Outre les marchés cibles que sont actuellement l’Europe, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord, la Société étend ses activités à l’Asie-Pacifique et à l’Afrique où les investissements consacrés aux réseaux électriques contribueront dans un avenir proche à accélérer les projets de modernisation des infrastructures.

Pour de plus amples informations : www.gridspertise.com

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

1 Le protocole DLMS (Device Language Message Specification) est publié par la DLMS User Association, organisation sans but lucratif de compagnies de services publics et de fabricants de compteurs leaders pour développer et soutenir la norme dédiée à l’échange de données entre les compteurs intelligents.

