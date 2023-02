Plusieurs organisations et expert·e·s réclament 1 milliard de dollars pour la prévention en santé au Québec

QUÉBEC, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 1 000 personnes ont participé à la première édition du Sommet de la santé durable qui se tenait au Musée de la civilisation de Québec et en ligne les 25, 26 et 27 janvier derniers. La présence d’expert·e·s et de citoyen·ne·s, issus de différents milieux de notre société ont uni leurs voix pour trouver des pistes de solutions à la sortie de crise de notre système de santé. Étape incontournable pour y parvenir : donner un rôle prépondérant à la prévention et à la promotion de la santé dans divers secteurs de la société en rehaussant d’un milliard de dollars le financement annuel de la santé publique.



L’ajout de malades dans le système de santé mènera à sa perte : le temps d’attente dans les hôpitaux, la pénurie de la main-d’œuvre actuelle et la hausse constante des dépenses du ministère de la Santé et des Services sociaux en matière de soins sont des exemples flagrants. Pour remédier à court, moyen et long terme à la crise de notre réseau et parvenir à s’adapter au vieillissement de la population et aux conséquences des changements climatiques, une solution efficace est de mise : faire en sorte que la prévention et la promotion de la santé deviennent la clé de voute de notre système. Ce n’est qu’en réduisant le nombre de malades que nous parviendrons à la fois à offrir des meilleurs soins tout en proposant une véritable qualité de vie à la population québécoise. Le Québec, comme l’a notamment montré le Sommet de la santé durable, foisonne de savoirs à partager, d’expériences positives et prometteuses à valoriser et de gens compétents, engagés et prêts à travailler ensemble dans divers secteurs pour réduire les maladies et traumatismes évitables : il peut devenir un champion de la prévention et de la promotion de la santé, à condition de s’en donner les moyens !

Un rattrapage financier urgent

Le grand besoin de rattrapage financier pour la santé publique était déjà sans équivoque avant la pandémie. Même si celle-ci a forcé des ajustements d’urgence, il faut maintenant que le budget de l’actuel gouvernement reflète son engagement à faire de la prévention une priorité de la refonte du système de santé ainsi que son intention de suivre les recommandations de la Commissaire à la santé et au bien-être, qui incluaient entre autres un rehaussement important des sommes allouées à la santé publique. En effet, un investissement à hauteur d’un minimum de 5 % du budget de santé, soit la moyenne des provinces canadiennes était recommandé : on parle d’un manque à combler d’environ 1,5 milliard de dollars par année.

« Il est temps pour le gouvernement d’agir et de s’engager définitivement dans une solution efficace et réclamée autant par les plus grand·e·s expert·e·s que par des citoyen·ne·s qui veulent habiter, travailler, apprendre et jouer dans des milieux de vie sains, agréables et sécuritaires. Ce rattrapage d’un milliard n’est pas un luxe, il est le minimum nécessaire au désengorgement du système de soins », indique Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

À cet effet, l’ASPQ a déposé un mémoire précisant cette demande dans le cadre des consultations pré-budgétaires.

Un premier Sommet de la santé durable, symbole de mobilisation citoyenne et communautaire

Le Sommet de la santé durable, à travers les exposés de plus de 40 panélistes, a abordé les grands défis du 21e siècle et établit clairement que la santé durable est l’affaire de toutes et de tous, peu importe le secteur. Réunissant plus de 1 000 participant·e·s en présentiel et en virtuel, il a fourni des pistes d’actions collectives permettant de rétablir une société en santé.

À propos – Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. – www.aspq.org

