硕迪生物宣布完成经增发的首次公开募股包括承销商全面行使购买额外美国存托股票的选择权

English Chinese (Simplified)

旧金山和上海, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 硕迪生物技术有限公司(纳斯达克股票代码:GPCR)是一家临床阶段的全球化生物制药公司,致力于口服小分子药物的创新研发以治疗代谢性和肺部疾病。今日,公司宣布完成其先前宣布的经增发的首次公开募股,包括承销商全面行使最多额外购买1,611,000股美国存托股票(ADS)的选择权。至此,公司共发行12,351,000股ADS,每股ADS代表三股普通股,公开发行价格为每股ADS 15美元。硕迪生物此次发行的集资总额约为1.843亿美元,未扣除承销折扣与佣金以及发行费用。所有ADS均由硕迪生物发行。股票已于2023年2月3日在纳斯达克全球市场开始挂牌交易,股票代码为“GPCR”。



杰富瑞(Jefferies)、SVB Securities、古根海姆证券(Guggenheim Securities)和BMO资本市场(BMO Capital Markets)担任此次发行的联合账簿管理人。

与这些证券相关的登记声明已提交美国证券交易委员会,并于2023年2月2日生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的副本可以通过联系以下公司获取:杰富瑞公司(Jefferies LLC),经办部门:Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022,电话:(877) 821-7388,电子邮件:Prospectus_Department@Jefferies.com;SVB Securities LLC,经办部门:Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109,电话:(800) 808-7525,分机号 6105,电子邮件:syndicate@svbsecurities.com;古根海姆证券公司(Guggenheim Securities LLC),经办部门:Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th Floor, New York, NY 10017,电话:(212) 518-9544,电子邮件:GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;或BMO资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.),经办部门:Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor New York, NY 10036,电话:(800) 414-3627,电子邮件:bmoprospectus@bmo.com。

本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请,且如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、邀请或出售均为非法行为,不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于硕迪

硕迪生物是一家临床阶段的全球化生物制药公司,致力于研发治疗多种慢性代谢类疾病和肺部疾病的新型口服治疗药物,解决未满足的医疗需求。基于结构的药物设计平台,硕迪生物的研发管线涵盖了两种临床阶段的小分子化合物,以克服生物制剂和肽类疗法的局限。公司目前专注于研发GPCR靶点药物。

联系人:

投资者关系:

首席财务官 Jun Yoon

硕迪生物技术有限公司

ir@structuretx.com