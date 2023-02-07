Keyron任命新任首席执行官

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伦敦, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，专注于2型糖尿病、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和肥胖症（通过创新型医疗器械平台）逆转的医疗科技集团Keyron宣布任命Carl D Francis担任首席执行官。

Francis表示：“肥胖症、糖尿病和各类脂肪性肝病发病率持续上升是当今世界面临的最大健康挑战之一。几乎有数十亿人深受这些疾病之苦，而且患病人数还在继续迅速增加。” “Keyron的技术是一项颠覆性技术。这种非手术内窥镜下完全可逆转的创新型疗法可替代极端减重手术，这项成就令人十分振奋。作为Keyron的一员，我对此倍感自豪与荣幸。”

美国糖尿病协会指出，如今有3700万美国人患有糖尿病，其中96万人患有前驱糖尿病。肥胖症和糖尿病之间有关联已毋庸置疑，根据世界肥胖联合会在其最近发布的2022年图集中的预测，到2030年，美洲67%的女性和51%的男性将患有肥胖症（BMI≥30）。

Keyron的专利技术旨在成为一种全内窥镜门诊手术，提供与胃旁路手术相同或更大的代谢优势，包括逆转2型糖尿病和肥胖症以及NASH和肝纤维化。

继2019年啮齿动物研究和2022年生猪研究取得成功之后，Keyron的首次人类试验计划于2024年初开始。Keyron的目标是在2028年前获得FDA批准，计划在美国上市作为第一个目标市场。该公司现计划筹集1500万美元的A轮融资。

Keyron主席Giorgio Castagneto Gissey博士表示：“我们十分高兴Carl将领导Keyron进入我们发展的关键阶段。Carl带来能量、专注和高级领导力方面的相关经验，确保我们充分发挥自身潜力。Keyron一直拥有高知名度、世界领先的董事会成员和医疗顾问，我们将继续引进杰出人才。我们非常高兴能够吸引Carl加入公司。”

Francis曾担任成功企业纳米技术集团P2i的首席执行官。在Francis任职期间，该集团从一家仅有少数员工的企业成长为功能性纳米涂层领域的全球领导者。他最近曾担任英国医疗科技集团Eyoto的首席执行官，该集团专注于光学和眼科行业的各种先进技术。Francis的职业生涯始于其美国注册会计师的身份，他是门萨会员，并拥有辛辛那提大学理学学士学位。

联系方式

如需了解更多信息，请联系：

在美国 – 通过 c.francis@keyron.com 或+1 (912) 429-3800联系Carl D Francis

或+1 (912) 429-3800联系Carl D Francis 在欧洲 – 通过 gcgissey@keyron.com 或+44 7975 911101联系Giorgio Castagneto Gissey博士

关于KEYRON

Keyron是一家总部位于英国的临床前阶段医疗器械及技术平台公司，致力于高效治疗代谢疾病。Keyron获得专利的ForePass™是一款创新型医疗器械，旨在安全地逆转2型糖尿病以及NASH和肥胖症。该公司已经在动物实验中证明了可完全逆转胰岛素抵抗，并于最近在《柳叶刀-电子生物医学》上发表了研究结果。Keyron即将在南美洲开展临床试验，并期待在美国实施更多的临床试验。Keyron的创始人、董事、顾问和投资者包含代谢疾病领域全球最知名和被引用最多的教授及专家。该公司由美国和欧洲、中东及非洲（EMEA）的多家机构投资者提供支持。