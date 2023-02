OPPO与Via Licensing专利池签订AAC专利许可协议

English Chinese (Simplified)

深圳, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日,全球领先的智能设备公司OPPO宣布与合作型专利许可公司Via Licensing Corporation (“Via”)达成专利许可协议,获得Via Licensing的Advanced Audio Coding (AAC) 专利池许可。这一全球专利许可协议涵盖了OPPO全球销售的智能手机产品,目前OPPO手机销量排名全球第四¹。



OPPO专利许可负责人林委之表示:“我们很高兴与Via Licensing的AAC专利池签署专利许可协议,Via一直致力于平衡许可人与实施人的利益。OPPO将一如既往倡导建立长期健康的知识产权生态,主张以友好协商的方式解决知识产权许可,互相尊重专利价值。”

Via Licensing主席Heath Hoglund表示:“我们很高兴与OPPO签订了专利许可协议,OPPO在全球专利许可方面有着成熟的经验和主张,并一直致力于将创新产品带给全球用户。”

AAC是ISO/IEC标准组织牵头制定的一组音频编码方法,可以让消费者享受高压缩效率的高质量音频,减少传输的数据量和播放所需的处理能力。目前全球近 1000 家公司通过 Via Licensing 管理的专利池获得了该音频压缩标准的许可。

关于OPPO

OPPO于 2008 年推出「笑脸手机」,持续展现科技善意,微笑前行。今天,OPPO凭借Find N 折叠旗舰、Find X 影像旗舰等手机产品,OPPO Watch、OPPO Pad等多智能设备,以及ColorOS 软件系统,革新个人科技体验。OPPO坚持科技创新,自研芯片马里亚纳® MariSilicon 为产品创新提供技术动力。OPPO 业务遍及全球60多个国家和地区,超过4万名 OPPO 员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。

关于Via Licensing Corporation

Via Licensing Corporation 是一家全球知识产权解决方案提供商,致力于与世界各地的科技公司、娱乐公司和大学合作实现创新。 Via 代表音频、无线、广播和汽车等市场中高度创新的公司开发和管理许可计划。 Via 是 Dolby Laboratories, Inc. 的全资子公司,该公司在创新领域拥有超过 50 年的经验。 有关 Via 的更多信息,请访问 www.via-corp.com。

Contact

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com

OPPO

Yori Xiao

+86-13424219892

Yori.xiao@oppo.com

____________________________________

¹ International Data Corporation (IDC) “Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2022,” https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49063822