Totalkredit A/S - Årsrapport 2022

Til Nasdaq Copenhagen A/S

og pressen 8. februar 2023

Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2022 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende i forbindelse med årsrapporten:

- Vi fremlægger i dag et resultat, der er Nykredits bedste nogensinde. Det er meget tilfredsstillende. 2022 blev endnu et år med høj aktivitet, vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Vi oplever også fremgang i Nykredit Wealth Management, som favner Nykredit Invest og Sparinvest. På grund af de makroøkonomiske forventninger kan vi dog ikke forvente samme høje aktivitetsniveau og resultat næste år.

- 2022 har særligt været påvirket af krigen i Ukraine, der hurtigt satte sig spor i den globale økonomi og skabte øget volatilitet. I en tid som denne er jeg særlig stolt af, at både kunder, medarbejdere og Nykredit som helhed har mødt den aktuelle situation med både robusthed og en evne til at omstille sig hurtigt.

- Årets resultat er også positivt påvirket af en solid kreditkvalitet, som medfører lave nedskrivninger. Vi har forvaltet vores egenbeholdning godt, men er også hjulpet på vej af medvind på markederne sidst på året. Alle kursreguleringer fremgår af resultatopgørelsen.



- Kundetilgangen på tværs af Nykredit Bank og Totalkredit giver os mulighed for at vise endnu flere boligejere, private investorer og virksomheder, hvad en foreningsejet, finansiel virksomhed kan gøre for dem. Vi har i 2022 givet ca. 1,9 mia. kr. tilbage til kunderne. Det kan vi, fordi vi er ejet af Forenet Kredit. Med udgangspunkt i resultatet for 2022 indstilles det til generalforsamlingen, at Nykredit udbetaler ordinært udbytte på 4,65 mia. kr.



Udvalgte forhold fra årsrapporten for 2022:

Forretningsresultat og resultat før skat for 2022 var på henholdsvis 10,6 mia. kr. og 11,5 mia. kr.

For 2023 forventer Nykredit et resultat efter skat i niveauet 8,0-9,0 mia. kr.

Totalkredits udlån i nominel værdi steg i perioden med 11 mia. kr. til 877 mia. kr.

Nykredit Banks udlån steg med 16% til 87 mia. kr.

Formue under forvaltning i Nykredit Wealth Management udgjorde 438 mia. kr. ultimo 2021 og 406 mia. kr. ultimo 2022.

Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 19,5%.

Nykredit har fra 2023 en målsætning om at levere et årligt afkast efter skat på 8,0% af aktionærernes egenkapital (RoE). Målsætningen erstatter målet om afkast efter skat på 7,5% af den allokerede kapital (RoAC) set over en konjunkturcyklus.

Nykredits omkostningsprocent er faldet og udgjorde 37,6% ultimo 2022.

Mio. kr. Nykredit-koncernen 2022 2021 Udvikling Netto renteindtægter 10.871 9.978 892 Netto gebyrindtægter 3.119 2.406 712 Wealth Management-indtægter 2.279 2.324 -45 Nettorente vedrørende kapitalisering -740 -484 -256 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -443 -414 -29 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 1.736 2.718 -981 Indtægter 16.823 16.529 294 Omkostninger 6.327 6.349 22 Forretningsresultat før nedskrivninger 10.496 10.179 316 Nedskrivninger på udlån -80 -115 -35 Forretningsresultat 10.576 10.295 281 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 931 432 500 Årets resultat før skat 11.507 10.727 780 Skat 2.059 1.862 -197 Årets resultat 9.448 8.865 583

