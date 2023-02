Årsrapport 2022 (kun på engelsk)

English Danish

Vedhæftet årsrapport 2022 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”2022 var et bemærkelsesværdigt år i mere end én forstand. Samtidig med at vi rapporterer de stærkeste resultater i virksomhedens historie, tog vi partnerskaberne med vores kunder til et nyt niveau ved at sikre deres forsyningskæder i en usikker og turbulent tid. Vores ambition om at levere integrerede logistikløsninger og visibilitet i forsyningskæden møder et stort behov hos vores kunder, som efter de seneste turbulente år ser det som et strategisk indsatsområde at gøre forsyningskæden mere robust og bæredygtig. Nu kigger vi ind i et år præget af makroøkonomisk usikkerhed. Vi fastholder et højt tempo i transformationen af Mærsk og et stort fokus på optimering af driften med den fortsatte ambition om at udfolde nye muligheder for vækst.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

Vedhæftede filer