Yara leverer sterke resultater i volatilt marked

Oslo, 8. februar 2023: EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 1.067 millioner for fjerde kvartal, sammenlignet med USD 765 millioner ett år tidligere. Nettoresultat henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD 769 millioner (USD 3,02 per aksje) sammenlignet med USD 41 millioner (USD 0,16 per aksje) ett år tidligere.

Hovedelementene i resultatet for fjerde kvartal er:

Forbedret resultat med sterk kontantstrøm og økt avkastning i alle kommersielle segmenter

Forbedring i ammoniakkproduksjonen men fortsatt optimalisering av produksjonen som følge av marginsvingninger

Lavere salgsvolumer, men forbedring i bønders insentiver og lønnsomhet i forkant av hoved-gjødselsesongen

Organisasjonen har levert sterkt i 2022 for å optimalisere drift og opprettholde leveranser til kunder til tross for en utfordrende råvaresituasjon og volatile markedsforhold

NOK 55 per aksje i ordinært utbytte foreslått, total NOK 65 per aksje kontantavkastning for 2022

Energiomstilling, klimakrise og matsikkerhet er blitt globale topp-prioriteringer. Yara er unikt posisjonert til å drive frem disse omstillingene med sine ledende matløsninger og ammoniakkposisjon. De siste årenes volatile markedsforhold har vist robustheten til Yaras globale og fleksible driftsmodell.

‘Yara har levert solide resultater i et år preget av krig og marketsvolatilitet. Jeg vil takke hele organisasjonen for det harde arbeidet de har lagt i å navigere en utfordrende markedssituasjon og å fortsette å tilby livsviktige produkter til samfunnet’ sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

‘Med et globalt produksjons- og distribusjonssystem, et fleksibelt fabrikkoppsett og som verdensledende innenfor transport og lagring av ammoniakk har Yara bevist sin motstandsdyktighet i en utfordrende situasjon. Jeg er imidlertid bekymret for europeisk industri. Amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) kommer til å skape et sårt trengt momentum i avkarbonisering og europeiske myndigheter er nødt til å møte dette på en god måte. Dersom Europa ikke reagerer raskt, risikerer de å miste både evnen til å avkarbonisere og viktig industri’, sier Holsether.

Gjennom 2022 har høyere priser gjort at bønder og distributører i enkelte regioner har utsatt sine innkjøp, noe som har ført til overtilbud, prisnedgang og lav markedsaktivitet mot slutten av 2022 og i begynnelsen av 2023. Prisnedgangen har imidlertid ført til forbedring i insentiver og lønnsomhet for bonden, og det er nå potensiale for innhenting av etterspørselen i de fleste regioner.

