English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 8 février 2023 N° 02 – 2023

Atropos franchit les 2 milliards de dollars sous gestion confirmant le positionnement de SCOR Investment Partners comme un acteur de premier plan sur le segment des ILS.

SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du groupe SCOR, est fière d’annoncer que SCOR ILS Fund – Atropos (« Atropos »), son fonds phare en gestion sur le marché des titres adossés aux risques d’assurance, ou Insurance-Linked Securities (« ILS »), dépasse les 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Les encours sous gestion du fonds ont progressé significativement sur l’année écoulée preuve d’excellents résultats de gestion dans un contexte marqué par le passage de l’ouragan Ian, la deuxième catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire de l’industrie de l’assurance, qui a causé des dégâts considérables en Floride. Notre philosophie d’investissement fondée sur la transparence, la maitrise des risques et leur diversification a ainsi pu être éprouvée, confirmant à nouveau la robustesse de notre approche.

SCOR Investment Partners confirme ainsi sa position d’acteur de premier plan sur le segment des ILS. Sous la responsabilité de Sidney Rostan, la plateforme ILS de SCOR Investment Partners, totalise désormais près de 3,2 milliards de dollars d’encours sous gestion. Au côté d’Atropos, SCOR ILS Fund – Atropos Catbond Fund, le second fonds phare de la plateforme investit uniquement dans les obligations catastrophes et représente plus de 790 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Les conditions sur le marché des ILS continuent d’être porteuses en ce début d’année 2023, que ce soit sur le segment des obligations catastrophes ou celui des transactions de réassurance privées. Le marché primaire reste très actif. Il est porté par une demande de protection soutenue, et les rendements sont historiquement attractifs. Ces conditions favorables permettent d’améliorer la performance attendue tout en réduisant les risques des portefeuilles.

Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Franchir ce seuil après une année marquée par l’ouragan Ian, deuxième événement naturel assuré le plus onéreux de l’histoire derrière l’ouragan Katrina survenu en 2005, démontre une nouvelle fois la confiance de nos clients dans notre approche. Cela nous honore, nous oblige et nous engage à poursuivre nos efforts. »

- Fin -

Pour de plus amples informations, contactez Louis Bourrousse, Head of Business Development, +33 1 58 44 78 62, lbourrousse@scor.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 6,0 milliards à fin décembre 2022. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 17,8 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

Document publicitaire destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Ce communiqué de presse est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, une invitation ou une recommandation à souscrire un service ou produit d’investissement.

Veuillez-vous référer à l’ensemble des documents réglementaires du Fonds, disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de l’équipe Vente et Marketing de SCOR Investment Partners SE, avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Pièce jointe