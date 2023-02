La CCC obtient un contrat du DoD des É.-U. pour des équipements de déneigement canadien

English French

OTTAWA, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat avec la Defence Logistics Agency (DLA) du département de la Défense des États-Unis pour l'achat d'équipement de déneigement canadien. Selon les termes du contrat à source limitée, le fabricant canadien d'équipement de déneigement J.A. Larue aura l'occasion de soumissionner pour les futures commandes de livraison.



J.A. Larue est l'un des plus grands fabricants de matériel de déneigement industriel au monde. La sélection de J.A. Larue pour le contrat à source limitée de la CCC fait partie du programme d'acquisition d'équipement lourd de la DLA, qui gère l'acquisition d'équipement lourd utilisé par l'armée, y compris l'équipement de construction, l'équipement agricole, les grues, les camions, les remorques, les balayeuses, les épurateurs, les véhicules de lutte contre l'incendie et de sauvetage.

"Ce contrat à source limitée avec le département de la défense des É.-U. est une victoire pour J.A. Larue car il nous permet d'accéder à l'un des plus grands marchés publics du monde", a déclaré Louis Larue, vice-président de J.A. Larue.

"Cette opportunité pour J.A. Larue est un autre exemple de la façon dont la CCC et le gouvernement du Canada soutiennent l'introduction de PME canadiennes auprès du département de la défense des É.-U.", a déclaré Diane Montambault, vice-présidente, Gestion des contrats et opérations à la CCC.

Chaque année, l'armée américaine achète des volumes massifs de biens non militaires comme des aliments, de l'équipement médical et des fournitures de construction. En tant qu'autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les achats du département de la défense des É.-U. émanant du Canada, la CCC a aidé à livrer 868 millions de dollars en nouveaux contrats d'exportation et a facilité un autre 804 millions de dollars en exportations d'entreprises canadiennes vers le département de la défense des É.-U. au cours de l'exercice 2021-2022.

Nos experts en passation de contrats sont également là pour aider les entreprises canadiennes à s'y retrouver dans le système très réglementé des marchés publics américains, et pour faciliter la soumission d'offres et la concurrence sur un pied d'égalité avec les fournisseurs américains.

Pour en savoir plus sur la façon dont la CCC peut permettre à votre entreprise d'accéder au plus grand marché d'approvisionnement du monde, contactez l'équipe de la CCC.

FAITS RAPIDES

Au cours de l'exercice 2021-2022, la CCC a attribué 804 millions de dollars de contrats du département de la défense des É.-U. à des entreprises canadiennes.

Chaque année, l'armée américaine achète des volumes massifs de biens non militaires comme de la nourriture, de l'équipement médical et des fournitures de construction. Les entreprises canadiennes travaillent avec la CCC pour fournir des biens et des services tels que des systèmes de navigation et des systèmes nautiques, des pièces d'aéronefs et des vols de passagers affrétés, des cannes de voyage, du matériel de fabrication de produits pharmaceutiques, des palans et des monorails, du matériel de déneigement, des métaux ouvrés et des instruments chirurgicaux au DoD américain.

