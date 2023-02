CIRUJANA RENOMBRADA LA PRIMERA LATINA DIRECTORA DE CIRUGIA Y CIRUJANA-EN-JEFA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DRA. OMAIDA CARIDAD VELAZQUEZ, PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA LA UNIVERSIDAD DE MIAMI, LA ESCUELA DE MEDICINA, LEONARD M. MILLER SCHOOL OF MEDICINE, Y EL SISTEMA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI, UHEALTH POR DISCRIMINACIÓN Y REPRESALIAS.

English Spanish

MIAMI, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dra. Omaida C. Velázquez, prominente cirujana académica, presenta hoy en la corte federal del Distrito del Sur de la Florida una demanda contra su empleador, la Universidad de Miami (“UM”), la UM escuela de medicina, Leonard M. Miller School of Medicine y el sistema de salud de la Universidad, UHealth.



Dra. Velázquez, la Directora del Departamento de Cirugía y la Cirujana-en-Jefa desde 2015, alega que la UM discriminaba contra ella como Latina por causa de su raza, su género femenino, y su origen nacional, y que la Universidad tomaba represalias contra la doctora cuando ella denunció la discriminación y reportó violaciones recurrentes de seguridad y cualidad de salud en hospitales de UHealth y UM. Como represalia por sus denuncias, los Demandados disminuyeron su salario, amenazaron a restringir y hasta retener sus credenciales médicas, y por fin despidieron a la doctora como Directora del Departamento de Cirugía y Cirujana-en-Jefa —entre otras acciones de represalias ilegales.

Dra. Velázquez está representada en la demanda por el nacionalmente reconocido bufete de derechos civiles, Sanford Heisler Sharp —incluso el Director del bufete, David Sanford; Co-Directores Jeremy Heisler y Kevin Sharp; Co-Director de la División de Horas y Salarios, Andrew Melzer; y socios Ari B. Rubin y Surabhi Dhar, junto con la abogada local Angeli Murthy del bufete Morgan & Morgan.

Dra. Velázquez es un ejemplo clásico del sueño americano. Dra. Velázquez nació en Cuba y vino a los Estados Unidos cuando tenía 13 años en el éxodo del Mariel en 1980. Aunque no hablaba ni una palabra de ingles cuando llegó, la Dra. Velázquez se graduó entre los mejores diez estudiantes de su escuela secundaria y sobresalió en su bachillerato, graduándose en el nivel superior de su clase. Luego, se graduó con un doctorado en medicina con las calificaciones de grado más altas de todos los estudiantes en su clase, reconocida como valedictorian de su clase en Rutgers New Jersey Medical School y ganó numerosos premios académicos. Ella después fue otorgada una residencia de cirugía en la Universidad de Pennsylvania, Se hizo la primera mujer en ser cirujana vascular en la Universidad de Pennsylvania, y la primera mujer en recibir el Premio de Graduada Distinguida en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Pennsylvania, además de recibir el honor excepcional de titularidad avanzada.

En 2007, la Universidad de Miami reclutó a la Dra. Velázquez como jefa de cirugía vascular y endovascular. Dra. Velázquez se hizo la David Kimmelman Endowed Chair en Cirugia Vascular y Endovascular. A lo largo de su ilustre carrera, Dra. Velázquez ha ganado nuevas patentes en el campo de medicina regenerativa vascular. Actualmente está elaborando un medicamento huérfano candidato a licencia para la regeneración vascular que salvará vidas y extremidades. Desde 2007, la Universidad de Miami ha expresado gran orgullo de anunciar los numerosos honores obtenidos por la doctora y sus contribuciones a la UM. En 2009, UM anunció la elección de la Dra. Velázquez a la Sociedad Americana de Investigación Clínica, un honor muy raramente conferido a cirujanos. De 2012 a 2015, ella servía también como Executive Dean for Research, Education, and Innovative Medicine en la UM Miller escuela de medicina. En 2015, Dra. Velázquez fue elegida como Directora del DeWitt Daughtry Family Departamento de Cirugía y Cirujana-en-Jefa de UHealth y Jackson Memorial Health System. Dra. Velázquez ha escrito o co-escrito más de 150 artículos académicos, ha formado parte de tres consejos editoriales de revistas académicas, y ha participado en numerosos comités de investigación en el Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos además de las comisiones revisoras del Instituto Estadounidense del Corazón y el Instituto de Investigación Howard Hughes. La propria página web de UM recientemente anunció la elección de la Dra. Velázquez a la Academia Nacional de Medicina, un reconocimiento que, en las propias palabras de la UM, es “uno de los más altos en el campo de medicina.”

“Dra. Velázquez es una cirujana vascular conocida mundialmente, con una reputación profesional y académica estelar,” dijo su abogado, David Sanford, del bufete Sanford Heisler Sharp. “Ella se destaca en la práctica y la investigación de medicina vascular y ha sido una líder espectacular de la facultad de medicina en la Miller School of Medicine de la UM, como Directora del Departamento de Cirugía y Cirujana-en-Jefa durante siete años. La comunidad de sus pacientes, estudiantes, colegas, y lideres nacionales expresan gran respeto y amor por la Dra. Velázquez come pionera y modelo a seguir. Alegamos que en vez de reconocer sus contribuciones a la Universidad y a la comunidad en general, la Universidad de Miami la ha sujetado a una serie de discriminación atroz y represalias aplastantes.”

La Dra. Velázquez dice, “Estoy muy agradecida por la fe, la confianza y el apoyo enorme que he recibido de tantos, incluso en la comunidad de Miami y UM. Creo que esta demanda no solo protege mis derechos sino también que servirá como ejemplo para otras personas en la comunidad de Miami y UM que enfrenten los mismos problemas o problemas similares, y que echará luz sobre lo que ha estado aconteciendo en UM, lo que claramente tiene que cambiar para lo mejor. Espero la oportunidad de contar con más detalle lo que me ha pasado y espero continuar sirviendo la comunidad de Miami y el sur de la Florida en los años venideros.”

Cuando llegó a UM en 2007, la Dra. Velázquez se distinguió coma la única mujer dirigiendo una división de cirugía en la Miller School of Medicine. Después de ocho años de resultados impecables como jefa de la División de Cirugía Vascular y Endovascular, la Dra. Velásquez fue elegida Directora del Departamento de Cirugía y Cirujana-en-Jefa en 2015, después de un concurso altamente competitivo. Esta posición le dio el reconocimiento histórico de ser la primera latina en dirigir un importante departamento académico de cirugía en los Estados Unidos.

Bajo el liderazgo de la Dra. Velázquez, el departamento de cirugía de UM subió rápidamente del 27o al 11o plazo en las clasificaciones para fondos de NIH. Ella atrajo miles de millones de dólares en donaciones filantrópicas sus pacientes agradecidos y sus familias para mantener y desarrollar el departamento. Además, ella logró ganar fondos de NIH cada año que trabajaba en la UM, continuadamente desde el 2007 hasta hoy.

UM le ha interrumpido el sueño americano de la Dra. Velázquez, justo cuando ella alcanzó la cima de la profesión médica. A pesar de su liderazgo extraordinario, y los numeroso éxitos y sacrificios de la doctora, los propios archivos de la Universidad muestran que UM consistentemente pagaba menos a la Dra. Velázquez que a los hombres de diferentes razas y nacionalidades con las mismas, o incluso peores, cualificaciones, algunos de los cuales tenían menos responsabilidades (y algunos de los cuales reportaban a la Dra. Velázquez).

Además, la Dra. Velázquez entendía que ciertos individuos de alto rango en la UM estaban ignorando reglas de seguridad en violación de los códigos médicos de la institución, los reglamentos de la Universidad, y un Acuerdo de Honradez Corporativa (Corporate Integrity Agreement) que la Universidad firmó con el Departamento de Salud y Servicios Sociales de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, en el 2021, después de una denuncia del False Claims Act.

Cuando la Dra. Velázquez reportó las violaciones, y también su preocupación por el pago injusto y otras instancias de tratamiento discriminatorio, la UM respondió por hacer un plan para desalojar a la doctora de su posición de liderazgo y sabotear su reputación y prestigio.

Según la demanda, cuando la Dra. Velázquez se involucró en la actividad protegida de oponerse a la conducta ilegal de la Universidad, ella enfrentó un aumento de discriminación y represalias —incluso amenazas a despedirla, y hasta acabar con su práctica médica por limitar sus credenciales.

“Nosotros alegamos que cuando la Dra. Velázquez buscaba una explicación por el maltrato que recibía, la UM aumentó las represalias,” dijo Sanford. “De hecho, la Universidad hasta amenazó de no renovar sus credenciales médicas. Estas acciones atroces de la UM han afectado a la salud de Dra. Velázquez en una manera severa y negativa, resultando en varias hospitalizaciones de emergencia recientes por condiciones serias relacionadas con el estrés.”

Aunque la Dra. Velázquez tomó un permiso del Family Medical Leave Act en noviembre 2022 por causa de su salud, las represalias continuaban. Las acciones de la Universidad incluían imponiendo un moratorio de comunicaciones entre la Dra. Velázquez y la facultad del departamento de cirugía durante su permiso y —pocos días antes de su regreso y por ninguna razón perceptible —nombrando un director provisional del departamento de cirugía en lugar de la Dra. Velázquez. Más recientemente, la Universidad retuvo una porción de su pago correspondiendo al UM año fiscal 2022, durante el UM año fiscal 2023, y después terminó su empleo como directora del departamento de cirugía y Cirujana-en-Jefa del sistema de salud el mismo día que ella regresó del permiso médico. El anuncio de la acción de la Universidad insinuaba falsa e irresponsablemente que el desempeño de la doctora estaba deficiente.

“Lamentablemente, entendemos que la Universidad discriminaba y tomaba represalias contra la Dra. Velázquez, flagrantemente. No tiene ninguna justificación legitima por haber mal pagado a una médica de primera clase, por haber manchado su legado pionero, y finalmente por haberla despedida de las posiciones de liderazgo que tenía en la Universidad,” dijo Sanford. “El informe mostrará que el liderazgo del sistema de salud de UM tomaban represalias contra Dra. Velázquez solamente por conducta en el lugar de trabajo que está protegida por la ley. Lo hicieron después de que ella se había quejado de discriminación y llamado atención a las varias violaciones de reglas de calidad y seguridad de salud que no estaban siendo abordadas en el hospital.

La denuncia alega violaciones de 42 U.S.C. 1981, el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Derechos Civiles de Florida, la Ley de Denunciantes Privadas de Florida, y la Ley Federal de Permiso Familiar y Medical. Dra. Velázquez pide daños y perjuicios, incluyendo pago retroactivo, pago por adelantado, daños compensatorios, daños punitivos y costos legales. Además, ella pide alivio equitativo y medidas cautelares para restaurarla a la posición y pago que ella tendría si no fuera por las acciones ilegales de la Universidad.

Se pide un juicio con jurado por todos los cargos.

Sobre Sanford Heisler Sharp

Sanford Heisler Sharp es un bufete de derechos civil y el interés público con oficinas en Nueva York, Washington DC, San Francisco, Palo Alto, Atlanta, Baltimore, Nashville, y San Diego. El bufete se enfoca en litigio y casos de discriminación laboral, Titulo IX, salario y hora, protección de denunciantes y qui tam, violencia criminal/ sexual, servicios financieros, y con la comunidad asia-americana. Nuestros abogados han recuperado más de $1 mil millones en muchos veredictos y acuerdos para nuestros clientes. En 2022, The National Law Journal designó Sanford Heisler Sharp el Bufete del Año en derechos civiles, y en 2021 como el Bufete del Año en derechos laborales y también en derechos humanos. Law360 reconoció el bufete como la mejor practica del derecho laboral del año en 2021, 2019, 2018, y 2016. Benchmark Litigation reconoció el bufete como el Bufete del Año en el ámbito de derecho laboral en 2021 y 2020.

