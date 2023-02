Assystem : Chiffre d'affaires 2022 et marge opérationnelle d'activité estimée

French English

Chiffre d’affaires 2022 et marge opérationnelle d’activité estimée

Paris La Défense, le 8 février 2023, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY)

Chiffre d’affaires consolidé 2022 (non audité) et variations par rapport à 2021 retraité (1)

En millions d'euros 2021

publié 2021

retraité(1) 2022

publié Variation

totale Variation

organique(2) Groupe 483,1 445,4 493,5 +10,8% +5,4% Nucléaire 326,3 326,3 344,9 +5,7% +5,2% ET&I(3) 156,8 119,1 148,6 +24,7% +5,9%

(1) Les données publiées au titre de 2022 tiennent compte des effets sur le chiffre d’affaires de l’application de la norme IFRS 5 au regard de (i) la cession à Expleo Group, réalisée en janvier 2022, des activités sciences de la vie et assistance technique à l’industrie générale, et (ii) de l’accord prévoyant la cession de 51% du capital et des droits de vote de MPH GS, société de tête de ses activités Staffing, à son management. Les données 2021 ont été retraitées en conséquence pour assurer leur comparabilité avec celles de 2022.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

(3) Intégration de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022.

En 2022, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit à 493,5 M€ (contre 445,4 M€ en 2021, tel que retraité), en croissance de +10,8%, dont +5,4% en organique, +3,9% d’effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021, de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021 et de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022) et +1,5% d’effet de la variation des taux de change.

Au 4ème trimestre 2022, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 132,9 M€ (contre 120,4 M€ en 2021, tel que retraité), en croissance de +10,4%, dont +8,4% en organique, +0,9% d’effet périmètre et +1,1% d’effet de la variation des taux de change.

NUCLEAIRE (70% du chiffre d’affaires 2022)

En 2022, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire est de 344,9 M€ (contre 326,3 M€ en 2021), en croissance de +5,7%, dont +5,2% de croissance organique (y inclus -1,8% résultant de la fin du premier contrat Kacare) et +0,5% d’effet de la variation des taux de change. L’activité a été portée sur l’ensemble de l’année par les activités en France et au Royaume-Uni.

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires Nucléaire est de 91,3 M€, contre 83,3 M€ au 4ème trimestre 2021. La croissance organique du trimestre est très soutenue, à +9,5%.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I) (30% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires des activités ET&I est de 148,6 M€, contre 119,1 M€ en 2021. La croissance ressort à +24,7% sur un an, dont +5,9% de croissance organique, +14,6% d’effet périmètre (intégration de STUP, Schofield Lothian et LogiKal) et +4,2% d’effet de la variation des taux de change. La croissance organique est portée par le gain d’un important contrat relatif au projet Neom en Arabie saoudite.

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires ET&I est de 41,6 M€, contre 37,1 M€ au 4ème trimestre 2021. La croissance totale est de +12,2%, dont +5,7% de variation organique, +2,8% d’effet périmètre et +3,7% d’effet de la variation des taux de change.

MARGE OPERATIONNELLE D’ACTIVITE 2022 ESTIMEE (MOPA) (1) (2)

Les données disponibles à date font ressortir une marge opérationnelle d’activité à 6,7% pour l’exercice 2022, pour un objectif annuel de 6,8%. Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d’année pour assurer la croissance de l’activité.

EVOLUTION DU PERIMETRE DU GROUPE

Au-delà de l’acquisition fin novembre 2022 des trois sociétés formant le groupe Logikal, spécialisé en Project Management, Assystem a réalisé trois opérations de cession et d’acquisition en janvier 2023 :

conformément à l’accord conclu en juillet 2022, cession de 51% du capital de MPH GS, maison-mère de ses activités de Staffing, au management de ces dernières ;

acquisition de 100% du capital de la société française OREKA Ingénierie, spécialiste des outils numériques de visualisation et de simulation (1,3 M€ de chiffre d’affaires annuel) ;

acquisition de 100% du capital de la société indienne RELSAFE PRA Consulting, spécialiste du conseil en sûreté nucléaire (2,5 M€ de chiffre d’affaires annuel).





CALENDRIER FINANCIER 2023

14 mars : Résultats annuels 2022 – Présentation des résultats le 15 mars à 8h30

27 avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 5 juin : Assemblée générale des actionnaires

25 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023

semestre 2023 13 septembre : Résultats semestriels 2023 – Réunion de présentation le 14 septembre à 8h30

26 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 12 pays où le Groupe est présent, ses 6 500 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d'informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 28 07

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15



DONNEES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2021

retraité (1) T1 2022



Variation

totale (2) Variation

organique (3) Groupe 108,7 120,2 +10,6% +3,2% Nucléaire 83,0 87,7 +5,7% +4,9% ET&I 25,7 32,5 +26,5% (2,0)%





T2 2021

retraité (1) T2 2022



Variation

totale (2) Variation

organique (3) Groupe 106,6 121,5 +13,9% +6,0% Nucléaire 80,8 84,0 +4,0% +3,4% ET&I 25,8 37,4 +44,9% +13,9%





T3 2021

retraité (1) T3 2022



Variation

totale (2) Variation

organique (3) Groupe 109,7 118,9 +8,5% +4,3% Nucléaire 79,2 81,9 +3,4% +3,0% ET&I 30,5 37,0 +21,5% +7,6%





T4 2021

retraité (1) T4 2022



Variation

totale (2) Variation

organique (3) Groupe 120,4 132,9 +10,4% +8,4% Nucléaire 83,3 91,3 +9,6% +9,5% ET&I(4) 37,1 41,6 +12,2% +5,7%

(1) Retraité des cessions pour assurer la comparabilité des données.

(2) Variations calculées par rapport aux données retraitées.

(3) A périmètre comparable et taux de change constant.

(4) Intégration de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022.

(1) MOPA : Résultat opérationnel d’activité (ROPA) rapporté au chiffre d’affaires.

(2) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, hors Expleo Group.

