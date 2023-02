Forventningerne til driftsresultatet for 2022 nået i udfordrende år

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 2-2023



8. februar 2023

North Media koncernchef Lasse Brodt siger om udviklingen i 2022:

”FK Distribution og BoligPortal viste robusthed i et svært 2022, som var påvirket af udfordrende markedsvilkår med stigende papirpriser, voksende inflation, højere omkostninger og lavere aktivitet. FK Distributions 6,3% fald i volumen var primært konjunkturbestemt, for samtidig så vi en stigende efterspørgsel på tilbud fra forbrugerne, og tryksagskanalen beviste sin effektivitet i et detailmarked præget af store omvæltninger. I Digital Services leverede BoligPortal et godt resultat, mens Ofir og Bekey leverede faldende indtjening.”

Finansielle nøgletal:

DKKm 4. kvartal Helåret

2022 2021 2022 2021 Omsætning 259,1 285,6 995,3 1.033,6 EBIT 62,3 57,0 191,5 244,4 Overskudsgrad 24,0% 20,0% 19,2% 23,6% Afkast på værdipapirer -194,2 103,2 Frit cash flow

170,7

224,3

Kapitalberedskab 764,3 882,8

Som informeret i selskabsmeddelelse nr. 1 af 6. februar 2023 var North Medias resultater i den lave ende af de senest udmeldte forventninger for 2022 om en omsætning på 995-1.010 mio. kr., og EBIT på 190-200 mio. kr. Med det fortsatte mål om at udbetale et årligt, stabilt og attraktivt udbytte indstiller bestyrelsen, at der udbetales 4 kr. pr. aktie for året.

Udviklingen i 2022

Den finansielle udvikling i North Media var i 2022 påvirket af konjunkturudviklingen med stigende papirpriser, høj inflation, faldende forbrugertillid og lavere aktivitet i dele af markederne. Last Mile (FK Distribution) blev mærkbart ramt af, at papirpriserne steg op mod 100%, hvilket fik en række kunder til at vælge mindre formater, færre sider eller lavere frekvenser for deres tilbudsaviser og lokalaviser. Samtidig viste både reklametryksagen og onlineplatformen minetilbud stor styrke som de mest effektive platforme til at imødekomme forbrugernes stigende efterspørgsel på især dagligvaretilbud.



I Digital Services leverede BoligPortal et tilfredsstillende resultat med tocifret vækst og et rekordhøjt antal annoncerede lejeboliger, underskrevne lejekontrakter og fraflytningsrapporter. Efter et godt 1. halvår vandt jobportalen Ofir i den sidste del af året ikke markedsandele hurtigt nok til at opveje et fald i markedet. Bekey havde en lille vækst i den kommunale forretning, men formåede ikke at opbygge nye kundegrupper.

Forventninger til 2023

North Media gav den 6. februar 2023 sine forventninger til 2023 for koncernen og de specificeres nedenfor pr. forretningsområde:



DKKm Omsætning EBIT Koncernen 920 - 975 125 - 160 Last Mile (FK Distribution) 760 - 800 135 - 160 Digital Services 160 - 175 0 - 10 Ikke fordelte omkostninger - -10

North Media forventer i 2023 en omsætning og en driftsindtjening, der er lavere end i 2022 – drevet af begge forretningsområder. Det bredere spænd i forventningerne afspejler usikkerheden omkring høj inflation, stigende renter, lav forbrugertillid og risikoen for økonomisk afmatning med faldende aktivitet i dele af samfundet.

I FK Distribution ventes den fysiske volumen at blive presset af høje papirpriser og udfordringer hos nogle kundegrupper, på trods af at tilbudsaviserne fortsat er den vigtigste hjørnesten i detailhandlens markedsføring. For at sikre fortsat vækst i de digitale aktiviteter, styrkes minetilbud’s organisation, udvikling, drift og data-grundlag.



I Digital Services ventes lavere driftsresultater i Ofir og Bekey ved stort set uændret omsætning, da der fortsat investeres i udvikling af forretningerne. BoligPortal ventes igen at levere tocifret vækst og højere indtjening, trods omkostninger til udvikling og kommercialisering af Boligmanager samt styrkelse af BostadsPortal i Sverige.

Telekonference

Koncernøkonomidirektør Kåre Wigh præsenterer årsrapporten ved en telekonference på engelsk den 9. februar 2023 kl. 13:00. Tilmelding via dette link. Årsrapporten præsenteres på dansk på HC Andersen Capitals platform den 9. februar 2023 kl. 15:00. Tilmelding via dette link.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Lasse Brodt, telefon +45 20 24 32 92

Koncernøkonomidirektør Kåre Wigh, telefon +45 25 65 21 45

North Medias virksomheder driver platforme til transaktioner mellem erhvervsliv og forbrugere med særlig fokus på dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds-og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste univers. Bekey giver digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af dagligvarer, måltidskasser m.fl.





