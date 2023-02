Courir pour lutter contre les inégalités sociales : le retour en force du Défi YMCA !

English French

MONTRÉAL, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec beaucoup d’excitation que la Fondation des YMCA du Québec annonce le retour du Défi YMCA en présentiel, soit dans sa formule originale prépandémie.



En 2019, près de 1 500 personnes ont participé à ce grand rassemblement convivial et festif pour soutenir la cause des jeunes. Pour l’édition 2023, l’évènement-bénéfice reviendra sous la forme d’une course amicale de 1 km, 2 km 5 km et 10 km ou encore, d’une marche solidaire de 5 km le 6 mai prochain à Montréal et le 3 juin à Québec. L’évènement est ouvert au grand public et aux entreprises qui désirent faire bouger leurs équipes et les mobiliser au profit d’une cause importante.

À la fois convivial et inclusif, ce défi de marche et de course vise à recueillir 100 000 $ pour permettre aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité́ d’accéder aux programmes et aux installations du Y via un soutien financier ou un accompagnement adapté à leurs besoins.

« Les fonds recueillis permettront à des centaines de jeunes, qui n’en n’auraient pas les moyens, d’avoir accès aux camps de jour du YMCA, au camp de vacances Kanawana, ainsi qu’à des cours de natation, pour qu’ils puissent passer un magnifique été. En tant que père de famille, j’ai un souci d’équité sociale, afin que tous les enfants aient la chance de s’épanouir, peu importe leur situation. »

- David Latour, président du comité organisateur et vice-président, Stratégie et investissement, Solutions de financement, CDPQ



Chaque année, plus de 7 500 personnes bénéficient d’une aide financière du YMCA, totalisant plus de 1,27 M$. Et les besoins ne font qu’augmenter. Il est urgent d’agir pour éviter que le fossé ne se creuse davantage et que des enfants et des ados soient pénalisés cet été.

Les inscriptions sont déjà ouvertes au public et aux entreprises. Tous les détails sur le site défiymca.org.

Merci au Président et aux membres du comité organisateur : David Latour, président du comité (CDPQ), Fabien Caillette (Fonds de solidarité FTQ), Charles Côté-Lépine (Ivanhoé Cambridge), Magalie Corfias (Defimedic), Éric Delaplace (YMCA), Patricia Dionne (Productions Patricia Dionne), Marie-Chantal Dréau (Price Waterhouse Coopers), Cyclia Lai (Desjardins) et Anaïs Mercet.

À propos de la Fondation des YMCA du Québec

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA : inspirer et engager chaque personne à se réaliser, à s’épanouir et à contribuer à sa collectivité. Elle assure la pérennité des YMCA en faisant connaître l’impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.

En appuyant la Fondation des YMCA, vous permettez à des personnes aux horizons et aux origines variés, de croître, d'apprendre et de s'épanouir.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

Directrice des communications

514 506-9897

veronique.lettre@ymcaquebec.org

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75091ae9-ab18-4081-98d4-f6b0f977d844/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0269d88-acd9-43d5-bd19-0c572add5381