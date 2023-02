Instant Answers™ di eGain guida l’automazione della conoscenza grazie all’Intelligenza Artificiale generativa

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), una piattaforma leader di knowledge sharing per aziende, ha annunciato oggi la disponibilità di eGain Instant Answers™, un’esperienza estremamente semplice che aiuta gli utenti a estrapolare, dalla knowledge aziendale, snippet di risposta pertinenti utilizzando l’Intelligenza Artificiale generativa.



I Large Language Models (LLM) potenziano le esperienze di Intelligenza Artificiale generativa come ChatGPT™ e sono adatti all’automazione della conoscenza. Instant Answers di eGain utilizza i LLM regolati in base a contenuti aziendali specifici per trovare i migliori snippet di risposta, per il contesto, spesso estratti da documenti lunghi e senza aspettarsi che gli utenti debbano indovinare le corrette parole chiave. Al tempo stesso, gli autori della knowledge impiegano meno tempo nella cura di contenuti lunghi approvati dalle aziende, trasformandoli in articoli di knowledge di consumo. Il risultato è vantaggioso per tutti: gli utenti trovano facilmente le risposte migliori da contenuti appena aggiornati e i knowledge manager non devono lottare continuamente con gli arretrati di cura dei contenuti.

L’architettura componibile di eGain facilita l’integrazione di nuove tecnologie come ChatGPT™ man mano che diventano disponibili. L’azienda potrà trarre vantaggio da ChatGPT™ anche per l’assistenza conversazionale, per contattare gli operatori dei centri durante le interazioni via chat e e-mail. Gli operatori possono usare i suggerimenti di ChatGPT così come sono o modificarli in base all’interazione con i clienti.

“L’Intelligenza Artificiale generativa come ChatGPT™ apre la strada a entusiasmanti possibilità di automazione nella gestione della conoscenza e nell’impegno conversazionale”, afferma Ashu Roy, CEO di eGain. “Instant Answers è stato un grande successo tra i clienti a cui è stato distribuito in anteprima. Hanno apprezzato i vantaggi rapidi che offre”.

Informazioni su eGain

eGain Knowledge Hub automatizza e dirige il coinvolgimento dei clienti tra i punti di contatto. Basata su Intelligenza Artificiale e analisi, la nostra soluzione cloud sicura offre esperienze digitali personalizzate, valore aziendale rapido e innovazione semplice. Visita www.eGain.com per ulteriori informazioni.

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi e prodotti aziendali menzionati in questa pubblicazione potrebbero essere marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.