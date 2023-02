eGain lanceert Instant Answers™ met generatieve KI en geeft kennisautomatisering een boost

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), een toonaangevend kennisplatform voor ondernemingen, heeft vandaag de algemene beschikbaarheid aan van eGain Instant Answers™ aangekondigd, een bijzonder eenvoudige ervaring voor gebruikers om relevante antwoorden te vinden uit kennisbanken van ondernemingen met behulp van generatieve KI-technologie.



Large Language Models (LLM's ofwel grote taalmodellen) drijven generatieve KI-ervaringen zoals ChatGPT™ aan en zijn zeer geschikt voor kennisautomatisering. eGain Instant Answers gebruikt LLM's die zijn afgestemd op content van ondernemingen om zo het beste antwoord binnen de gegeven context te vinden. Deze antwoorden zijn vaak afkomstig uit lange documenten, en het is niet nodig dat de gebruiker de juiste trefwoorden raadt bij de zoekopdracht. Tegelijkertijd hoeven knowledge authors (kennisredacteuren) minder tijd te besteden aan het samenvoegen van door de onderneming goedgekeurde, lange lappen tekst, tot eenvoudig leesbare kennisartikelen. Het resultaat kent meerdere winnaars: gebruikers vinden gemakkelijk de beste antwoorden uit recentelijk bijgewerkte content en kennismanagers hoeven niet te worstelen met een hardnekkige achterstand in het doorspitten van content.

De aanpasbare architectuur van eGain maakt een eenvoudige integratie van nieuwe technologieën zoals ChatGPT™ mogelijk zodra deze commercieel beschikbaar zijn. Bovendien zal het bedrijf gebruikmaken van ChatGPT™ voor gespreksondersteuning voor contactcentermedewekrer bij hun chat- en e-mailinteracties. Medewerkers kunnen de ChatGPT-suggestie direct gebruiken, of wijzigingen aanbrengen voordat ze de tekst doorsturen naar klanten.

'Generatieve KI-technologieën zoals ChatGPT™ maken spannende automatiseringsmogelijkheden in kennisbeheer en gespreksbeheer mogelijk', aldus Ashu Roy, eGain CEO. 'Instant Answers is een grote hit bij onze eerste klanten. Ze zijn zeer tevreden met de snelle waarde die dit hen oplevert.'

Over eGain

eGain Knowledge Hub automatiseert en beheert klantbetrokkenheid op verschillende contactpunten. Met behulp van KI en analyses levert onze veilige cloud-oplossing gepersonaliseerde digital-first ervaringen, snelle bedrijfswaarde en eenvoudige innovatie. Bezoek www.eGain.com voor meer info.

