English Finnish

WithSecure Oyj, tilinpäätöstiedote 2022, 9.2.2023 klo 7.59

Tilinpäätöstiedote 2022

WithSecuren tilinpäätöstiedote 2022: Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 32 %, konsultointiliiketoiminta parani edelleen



WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Yhtiön hallitus ilmoitti jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Tässä katsauksessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiemmat tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Vertailukausien tuloslaskelmaluvut on oikaistu IFRS 5 -standardin käyttöönotosta johtuen. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa (Q4)

Jatkuvat toiminnot

WithSecuren liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 36,4 miljoonaa euroa (34,5 milj. eur). Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden (1) liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 18,7 miljoonaa euroa (14,7 milj. eur). Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen (2) liikevaihto kasvoi 29 %. Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 11 % ja oli 6,6 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur). Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 11 % ja oli 11,1 miljoonaa euroa (12,4 milj. eur). Vertailukelpoinen (3) liikevaihto kasvoi 3 %.

Vertailukelpoinen (3) liikevaihto kasvoi 11 %.

Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus (4) kasvoi 32 % ja oli 80,2 miljoonaa euroa (60,9 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 12 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Oikaistu käyttökate (5) laski ja oli -6,0 miljoonaa euroa (-4,1 milj. eur).

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,5 milj. eur).

Käyttökate oli -5,1 miljoonaa euroa (-4,9 milj. eur).

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -3,5 miljoonaa euroa (15,6 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.



Keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2022

Jatkuvat toiminnot

WithSecuren liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 134,7 miljoonaa euroa (130,0 milj. eur). Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 68,7 miljoonaa euroa (52,7 milj. eur). Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen (2) liikevaihto kasvoi 33 %. Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 27,2 miljoonaa euroa (30,0 milj. eur). Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 18 % ja oli 38,8 miljoonaa euroa (47,2 milj. eur). Vertailukelpoinen (3) liikevaihto laski 3 %.

Vertailukelpoinen (3) liikevaihto kasvoi 9,7 %.

Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (5) laski ja oli -23,2 miljoonaa euroa (-11,3 milj. eur).

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3,3 miljoonaa euroa (0,5 milj. eur).

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -14,1 miljoonaa euroa (38,7 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

(1) Yritystietoturvatuotteet pois lukien paikallisesti hallinnoidut tuotteet (Elements Business Suite). Pilvipohjaiset tuotteet ovat: Elements pilvituotteet, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept hallinnoidut tietoturvapalvelut.

(2) Vertailukelpoisen liikevaihdon oikaisussa on huomioitu loppuvuodesta 2021 lakkautettu tuote. Sen vaikutus pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihtoon oli -0,2 miljoonaa euroa (Q1), -0,2 miljoonaa euroa (Q2), -0,3 miljoonaa euroa (Q3) ja -0,2 miljoonaa euroa (Q4). Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen liikevaihto oli yhteensä 51,8 miljoonaa euroa vuonna 2021.

(3) Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022.

(4) Yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.

(5) Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selitys Keskeiset tapahtumat -osion lopussa.

Lopetetut toiminnot

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 30.6.2022 eriytetystä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta (F-Secure) suoraan aiheutuvan liikevaihdon ja kulut.

Lisäksi lopetettujen toimintojen tulokseen on kirjattu 450,5 miljoonan euron jakautumisvoitto eriytetyn liiketoiminnan käyvästä arvosta vähennettynä siihen liittyvien omaisuuserien ja velkojen kirja-arvolla. Velkakirjaus liiketoiminnan käyvästä arvosta tasaa kirjauksen vaikutusta yhtiön omassa pääomassa.

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan (uusi F-Secure) taloudelliset tiedot esitetään Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaisesti. Liiketoiminnan muut kulut jaetaan varojen, velkojen ja resurssien tosiasiallisen omistuksen mukaan jakautumisen jälkeen. Tuloksena syntyvät luvut eivät täysin vastaa kummankaan liiketoiminnan kannattavuutta erillisenä yhtiönä. WithSecuren (Jatkuvat toiminnot) kulut sisältävät F-Securen tukemiseen allokoitujen resurssien kulut siirtymävaiheen aikana. Siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) mukaan WithSecure saa korvauksen näistä kuluista. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisuuden lisäämiseksi kausien välillä vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2022 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen oikaistu käyttökate sisältää korvauksen F-Securen siirtymävaiheen kuluista. Muita oikaisuja ei tarvita. Arvioidusta vertailukelpoisesta käyttökatteesta on poistettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä WithSecuren hallussa oleviin tiloihin liittyviä kustannuksia. Vertailukaudet on esitetty vastaavalla tavalla. Liitetiedossa 5 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys on selvitetty lukujen väliset yhteydet.

Milj. eur 10-12/2022 10–12/2021 1-12/2022 1-12/2021 Oikaistu käyttökate (EBITDA)

(laskettu IFRS 5:n mukaisilla luvuilla) -6,0 -5,5 -26,7 -17,2 Tutkimus ja tuotekehitys 0,9 2,6 4,4 WithSecuren hallussa olevien tilojen kustannukset 0,4 0,9 1,6 Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -6,0 -4,1 -23,2 -11,3

Näkymät vuodelle 2023

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 28–34 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 28–34 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 12–20 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on positiivinen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa euroa)

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä WithSecuren pilvipohjainen jatkuva vuosilaskutus jatkoi vahvaa kasvuaan. Konsultointiliiketoiminnan tilanne jatkoi paranemista ja olemme tyytyväisiä viimeisen neljänneksen liikevaihtoon, joka kasvoi hieman edellisen vuoden vertailukelpoiseen viimeiseen neljännekseen verrattuna.

WithSecuren pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 18,7 miljoonaa euroa (14,5 milj. eur.) viimeisellä neljänneksellä. Havaitsimme tiettyä hitautta asiakkaiden päätöksenteossa vuosineljänneksen alussa, mikä viivästytti joitakin tilauksia neljänneksen loppuun tai jopa seuraavalle neljännekselle. Otaksumme, että yritykset joutuvat seuraamaan ja pohtimaan menojaan huolellisesti taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi. Odotamme kuitenkin, että kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden kokonaiskysyntä jatkuu vahvana myös vuonna 2023.

Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 32 % ja oli 80,2 miljoonaa euroa (60,9 milj. eur). Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus laski odotusten mukaisesti 14 % ja oli 25,9 miljoonaa euroa (30,2 milj. eur). Näiden kahden tuotekategorian yhteenlaskettu jatkuva vuosilaskutus ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa euroa ja oli 106,1 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Vankan jatkuvasta vuosilaskutuksesta muodostuvan liikevaihdon myötä odotamme tulevan vuoden kasvua luottavaisin mielin.

Suurin kasvumme ajuri on Elements-portfolio, erityisesti sen Endpoint Detection and Response (EDR) -moduuli. Vuoden viimeisellä neljänneksellä julkistimme Microsoft Teams -suojauksen, joka täydentää Microsoft 365 -alustan edistyksellistä suojausta ja varmistaa hybridityöläisille turvallisen työskentelyn. Toinen uusi ominaisuus, haittaohjelmilta suojaava palvelimen tiedostojaon suojaus, parantaa turvallisuutta tilanteissa, joissa ilman asianmukaista kehittynyttä päätelaitteen suojausta toimivat etätietokoneet käyttäytyvät haitallisesti jaettujen tiedostojen käytön aikana. Olemme ylpeitä, että Elements Endpoint Protection -alustamme sai Leader-tunnustuksen useissa eri kategorioissa G2:n syksyn 2022 raportissa. G2 on yksi verkon suurimmista B2B-ohjelmistoihin keskittyvistä kauppapaikoista. Sivuston jakamat palkinnot perustuvat suoraan alustan käyttäjien arvioihin.

Cloud Protection for Salesforce jatkoi liikevaihdon kasvua kaikilla maantieteellisillä alueilla, joissa sitä myydään. Palo Alto Networksin hiljattain toteuttaman tutkimuksen mukaan laillisilla SaaS-alustoilla ylläpidettyjen URL-osoitteiden kalastelu on lisääntynyt 1 100 % vain yhdessä vuodessa. Tämä on esimerkki uudentyyppisestä uhkasta, jonka sisältöä suojaava Cloud Protection for Salesforce -ratkaisu voi ehkäistä.

Hallinnoiduissa tietoturvatuotteissa (MDR) vuosineljännes oli vahva niin liikevaihdon kasvun kuin jatkuvan vuosilaskutuksen osalta. Lisäksi yhtiö hankki ennätyksellisen määrän uusia MDR-asiakkaita. Kasvua tapahtui pääasiassa Euroopan maissa – erityisesti Isossa-Britanniassa, Suomessa, DACH-maissa sekä Benelux-maissa

Kyberturvallisuuskonsultoinnin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi noin 3 % ja oli 11,1 miljoonaa euroa (10,8 milj. eur). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022. Olemme tyytyväisiä voidessamme raportoida tästä konsultointiliiketoiminnan pienestä mutta sitäkin tärkeämmästä paluusta kasvun tielle. Loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022 korkeana pysyneen vaihtuvuusasteen jälkeen keskityimme vahvasti uusien konsulttien rekrytointiin kaikilla tasoilla sekä tarjoamaan heille tarvittavaa koulutusta, jotta he olisivat valmiita kohtaamaan asiakkaidemme haasteet. Tämän työn tulokset alkavat nyt näkyä myös parantuneena taloudellisena kehityksenä.

WithSecuren kannattavuus (oikaistu käyttökate) oli -6,0 miljoonaa euroa (-4,1 milj. eur) neljännellä neljänneksellä. Kannattavuuden lasku edelliseen neljännekseen verrattuna johtui edelleen jatkuvasta konsultoinnin kapasiteetin lisäämisestä, investoinneista Salesforce-liiketoimintaan ja osin kulujen kausivaihtelusta.

Kuten aina uuden vuoden alkaessa, lukuisat asiantuntijat – myös meidän – kertovat näkemyksiään kyberturvallisuuden tulevista haasteista. Ennusteet osoittavat poikkeuksetta, että digitaalinen maailma ja kyberrikollisuuden uudet aallot tulevat olemaan entistä monimutkaisempia. Vahvan ja kehittyvän tuoteportfoliomme ja loistavan asiantuntijatiimimme tukemana odotamme innolla tulevaa vuotta kyberturvallisuuden parissa.

Taloudellinen kehitys

Milj. eur 10-12/2022 10–12/2021 Muutos % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos % WithSecure (Jatkuvat toiminnot) Liikevaihto 36,4 34,5 5 % 134,7 130,0 4 % Pilvipohjaiset tietoturvatuotteet 18,7 14,7 27 % 68,7 52,7 30 % Paikallisesti hallinnoidut tietoturvatuotteet 6,6 7,4 -11 % 27,2 30,0 -10 % Kyberturvallisuuskonsultointi 11,1 12,4 -11 % 38,8 47,2 -18 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,6 -11,1 13 % -47,0 -41,5 13 % Bruttokate 23,8 23,4 2 % 87,7 88,5 -1 % % liikevaihdosta 65,4 % 67,8 % 65,1 % 68,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,3 0,8 2,0 2,0 Liiketoiminnan muut kulut 1) -30,1 -29,6 2 % -116,4 -107,6 8 % Myynti ja markkinointi -21,1 -18,3 16 % -79,1 -68,0 16 % Tutkimus ja tuotekehitys -6,7 -8,1 -17 % -28,4 -28,5 0 % Hallinto -2,3 -3,1 -27 % -8,9 -11,1 -20 % Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) -6,0 -5,5 10 % -26,7 -17,2 55 % % liikevaihdosta -16,5 % -15,8 % -19,8 % -13,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Divestoinnit 1,2 0,5 -1,5 0,5 Jakautuminen -0,3 1,8 0,0 Käyttökate -5,1 -4,9 4 % -29,9 -16,7 79 % % liikevaihdosta -14,0 % -14,2 % -22,2 % -12,8 % Poistot ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 3) -2,7 -2,7 -2 % -10,1 -9,7 4 % Arvonalentumiset -1,0 -1,0 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,7 -9 % -2,5 -2,8 -11 % Liikevoitto -8,4 -9,2 -9 % -42,6 -30,1 41 % % liikevaihdosta -23,0 % -26,6 % -31,6 % -23,2 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -6,0 -4,1 45 % -23,2 -11,3 106 % % liikevaihdosta -16,5 % -12,0 % -17,3 % -8,7 % Oikaistu liikevoitto 2) -8,7 -8,0 8 % -36,8 -26,8 37 % % liikevaihdosta -23,8 % -23,2 % -27,3 % -20,6 %





Kauden tulos (Lopetetut toiminnot) 8,7 n/a 468,5 38,2 n/a





Tunnusluvut 5) Tulos per osake (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) -0,05 -0,05 0 % -0,22 -0,15 50 % Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 68,6 66,4 3 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3,5 15,6 -122 % -14,1 38,7 -137 % Rahavarat 55,1 52,9 4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -22,5 % 8,5 % -357 % -30,5 % 15,6 % -295 % Omavaraisuusaste, % 79,0 % 59,5 % 33 % Velkaantuneisuusaste, % -39,9 % -25,8 % 55 % Henkilöstö kauden lopussa 1 295 1 656 -22 %

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5. Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot). Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 171 295 721 (1–12/2022). Osakekohtainen tulos on oikaistu vertailukausilta käyttäen vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun osakeannin jälkeistä keskimääräistä painotettua osakemäärää. Ellei toisin mainita, vertailukausiin sisältyvät sekä Jatkuvat toiminnot (WithSecure) että Lopetetut toiminnot (F-Secure).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

9.2.2023 WithSecure ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunniteltujen vähennysten odotetaan olevan noin 120 tehtävää maailmanlaajuisesti, joista Suomeen arvioidaan kohdistuvan enintään 34 tehtävää. WithSecuren globaali henkilökunta on n. 1 300 henkilöä. Muutosjärjestelyillä ja muilla säästötoimilla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 14 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä WithSecure Oyj:n tilinpäätöskatsauksesta 1.1. – 31.12.2022. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Webcast

WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka ja talousjohtaja Tom Jansson esittelevät tulokset englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa

https://withsecure.videosync.fi/2023-02-09-ws-q422-ar22

Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa. Esitysmateriaali ja webcastin nauhoite ovat saatavilla yhtiön verkkosivulla

Materiaalit | WithSecure™

Taloudellinen kalenteri

WithSecure Oyj julkaisee vuonna 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

20.4.2023: Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2023

14.7.2023: Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2023

18.10.2023: Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023

WithSecure noudattaa vähintään kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkaisemista, jolloin se ei osallistu keskusteluihin yhtiön taloudellisesta asemasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai tiedotusvälineiden kanssa.

WithSecure Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 21.3.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.



Yhteystiedot

Tom Jansson, talousjohtaja

WithSecure Oyj

Laura Viita, sijoittajasuhdejohtaja

WithSecure Oyj

+358 50 487 1044

investor-relations@withsecure.com

Liite







































Liite