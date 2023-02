English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 9 février 2023 (07.00 heures CET)

KBC Groupe : Bénéfice de 818 millions d'euros au quatrième trimestre

Près d’une année s’est à présent écoulée depuis que la Russie a envahi l'Ukraine et, hélas, rien ne laisse présager la fin de la guerre. La tragédie qui se déroule en Ukraine est source d'immenses souffrances pour les populations et nous tenons à exprimer notre profonde solidarité avec toutes les victimes de ce conflit. Nous espérons sincèrement une solution respectueuse, pacifique et durable, le plus rapidement possible. La guerre en Ukraine, qui vient s’ajouter à d’autres incertitudes géopolitiques, provoque également des ondes de choc dans toute l'économie mondiale, qui engendrent une inflation élevée et pèsent sur la croissance économique. Dans ce contexte incertain, nous avons encore augmenté la réserve de couverture des risques géopolitiques et émergents pour la porter à 429 millions d'euros à la fin du trimestre sous revue.

Outre ces événements, les derniers mois nous ont également permis de réaliser des progrès notables dans la mise en œuvre de notre stratégie. Après avoir finalisé l'acquisition de Raiffeisenbank Bulgaria au début du mois de juillet, nous avons pu annoncer en fin de semaine dernière la clôture de la vente de la quasi-totalité des actifs et passifs de crédits performants de KBC Bank Ireland à Bank of Ireland Group. En outre, un petit portefeuille de soldes de cartes de crédit et de crédits hypothécaires non performants a été acquis par Bank of Ireland. Cette opération représente une étape importante dans le retrait ordonné et progressif de KBC du marché irlandais.

Sur la question de la durabilité, je suis extrêmement fier du Sceau Terra Carta décerné à KBC. Dix-neuf entreprises seulement dans le monde ont reçu ce sceau en 2022. Si cette récompense salue clairement nos efforts constants en matière de durabilité, nous allons poursuivre dans cette voie et nous cherchons désormais à obtenir la validation de nos objectifs climatiques par l'initiative Science Based Targets.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 818 millions d’euros au dernier trimestre 2022. Les revenus totaux ont bénéficié de la hausse des revenus nets d’intérêts, des revenus à la juste valeur et liés au trading et des autres revenus nets, partiellement neutralisée par la baisse des revenus techniques issus des activités d’assurance, des revenus de dividendes et des revenus nets de commissions. Les coûts ont augmenté (partiellement sous l’effet de facteurs saisonniers) et nous avons enregistré une réduction de valeur nette sur notre portefeuille de crédits, en partie imputable à un accroissement de la réserve consacrée aux risques géopolitiques et émergents. La somme du résultat pour ce trimestre et du résultat enregistré sur les neuf premiers mois de l’année porte notre bénéfice net pour l’exercice complet 2022 à un excellent niveau de 2 864 millions d’euros.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 15,4%. Pour l’exercice 2022 complet, notre Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des Actionnaires un dividende brut total de 4,0 euros par action au titre de l’exercice comptable 2022 (dont un dividende intérimaire de 1,0 euro par action déjà versé en novembre 2022 et un solde de 3,0 euros qui sera versé en mai 2023). Conformément au plan d'affectation du capital que nous avons annoncé pour l’exercice complet 2022, nous envisageons de distribuer le capital excédentaire au-delà du ratio common equity à pleine charge de 15% (autour de 0,4 milliard d'euros), en procédant à un rachat d'actions (sous réserve de l'approbation de la BCE) et/ou au versement d’un dividende intérimaire extraordinaire. La décision finale sera prise par le Conseil d'administration au cours du premier semestre 2023. En tenant compte du dividende total proposé, du coupon AT1 et du capital excédentaire au-delà du ratio common equity à pleine charge de 15%, le pay-out ratio s'élèverait alors à environ 75%.

La clôture de la vente de la quasi-totalité des actifs et passifs de crédits performants de KBC Bank Ireland à Bank of Ireland Group se traduira par une libération de capital d'environ 1 milliard d'euros. Nous envisageons de distribuer ce milliard d’euros, en procédant à un rachat d'actions (sous réserve de l'approbation de la BCE) et/ou au versement d’un dividende intérimaire extraordinaire. La décision finale sera prise par le Conseil d'administration au cours du premier semestre 2023.

Enfin, nous avons également actualisé nos prévisions financières à trois ans. Entre 2022 et 2025, nous visons un taux de croissance annuel composé d'environ 6,0% pour les revenus totaux et d'environ 1,8% pour les charges d’exploitation (hors taxes bancaires). Nous voulons en outre atteindre un ratio combiné de 92% maximum.

Pour conclure, je tiens à remercier expressément nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien sans faille.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Communiqué intégrale en annexe

Pièces jointes