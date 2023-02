English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 februari 2023 – 7u CET

Fagron rapporteert 19% omzetgroei, 11% hogere REBITDA en vrije kasstroom van €91 miljoen voor 2022

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar jaarresultaten voor de periode eindigend op 31 december 2022.

Kernpunten FY 2022

Omzetgroei van 10,3% tegen constante wisselkoersen en organische omzetgroei van 3,8% tegen constante wisselkoersen naar €683,9 miljoen (€676,7 miljoen exclusief Boston)

REBITDA met 10,5% gestegen naar €130,7 miljoen; REBITDA marge van 19,1% (19,6% exclusief Boston)

Gecombineerde run-rate van steriele bereidingsfaciliteiten in Wichita en Boston meer dan US$110 miljoen

Winst per aandeel met 14,3% gestegen naar €0,96

Hoge cash generende business levert 57,7% stijging van vrije kasstroom naar €91,0 miljoen

Vijf overnames afgerond in lijn met buy-and-build strategie

Leverage ratio van 1,9x biedt voldoende ruimte voor voortzetting gedisciplineerde acquisitiestrategie

Overtreffing van reductiedoelstelling voor broeikasgasintensiteit terwijl we ons blijven inzetten voor onze duurzaamheidsagenda

Dividend voorstel van €0,25 per aandeel

Voor FY 2023 verwachten we mid-to high single digit organische omzetgroei met een stijgende winstgevendheid die zich beiden gedurende het jaar geleidelijk zullen ontwikkelen, en eenmalige capex investeringen in Noord-Amerika

Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op:

“De blijvende veerkracht van onze industrie, gecombineerd met sterke uitvoeringscapaciteiten en de onophoudelijke focus van ons team op strategische executie zorgden ervoor dat we sterke jaarresultaten hebben gerealiseerd.

We verhoogden ons bedrijfsresultaat in de tweede helft van het jaar door een marge van 19,8% te realiseren, exclusief de impact van de Boston acquisitie. Voor het hele jaar en inclusief de impact van Boston bedroeg de marge 19,1% ondanks de inflatiedruk. Dit werd gedreven door de aanhoudende en indrukwekkende omslag in EMEA als gevolg van positieve ontwikkelingen in onze traditionele en kleinere markten. We maakten verdere voortgang in Noord-Amerika met mooie organische groei aangevuld met twee aanzienlijke acquisities die onze langetermijn inzet op deze regio aantonen. De gecombineerde run-rate van onze steriele bereidingsfaciliteiten in Wichita en Boston kwam, conform verwachtingen, uit boven de US$110 miljoen. Gedurende het jaar zagen we in de VS industriebreed het regelgevend toezicht toenemen en we hebben een pragmatische aanpak gehanteerd om kwaliteit als ons belangrijkste concurrentievoordeel te waarborgen. De Latijns-Amerikaanse regio werd dit jaar geconfronteerd met verschillende externe uitdagingen en we hebben de benodigde maatregelen genomen om te zorgen dat we onze positie als marktleider behouden en zagen de voordelen daar al van terug met een stijging van de marge in de tweede helft van het jaar. Met 58% groei op jaarbasis was onze vrije kasstroom generatie indrukwekkend. Dit verstevigt de onderliggende kracht van ons bedrijfsmodel verder en ondersteunt ons vermogen om aandeelhouderswaarde te maximaliseren over de lange termijn.

Hoewel we verdere macro-economische uitdagingen verwachten in 2023, ben ik vol vertrouwen dat we deze ontwikkelingen aankunnen en onze ambities zullen realiseren aangezien de wereldwijde vraag naar gepersonaliseerde medicijnen blijft toenemen en Fagron als geen ander gepositioneerd is om deze kans te grijpen.

Tenslotte is Michael Schenck teruggetreden als lid van onze Raad van Bestuur. We bedanken hem voor zijn waardevolle bijdrage aan de Raad.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

