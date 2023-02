Rovio Entertainment Oyj: Tilinpäätöstiedote 2022: Pelien kokonaissuoritus linjassa heikentyneen markkinan kanssa Q4:lla – Angry Birds Dream Blast lähti lentoon

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 9.2.2023 klo 9.00

Tilinpäätöstiedote 2022: Pelien kokonaissuoritus linjassa heikentyneen markkinan kanssa Q4:lla – Angry Birds Dream Blast lähti lentoon

Loka–joulukuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto laski 2,5 prosenttia 76,9 miljoonaan euroon (78,9). Vertailukelpoinen (*) liikevaihto laski 10,0 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate laski 9,6 miljoonaan euroon (16,5), ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 12,4 prosenttiin (21,0). Merkittävin oikaisu 4,6 miljoonaa euroa liittyi New Mexico -kanteen sovinto- ja oikeudenkäyntikuluihin.

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 5,9 miljoonaan euroon (13,1), ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 7,7 prosenttiin (16,6).

Pelien bruttomyynti oli vakaa 74,0 miljoonaa euroa (74,0). Vertailukelpoinen (*) bruttomyynti laski 7,9 prosenttia samalla, kun globaali mobiilipelimarkkina, Kiina pois lukien, laski 7 prosenttia (**).

Rovion toiseksi suurimman pelin Angry Birds Dream Blastin bruttomyynti kasvoi 33,4 prosenttia uuteen ennätykseen 21,6 miljoonaan euroon.

Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat 23,3 miljoonaan euroon (20,6) ja olivat 31,3 prosenttia pelien liikevaihdosta (26,9).

Liiketoiminnan nettorahavirta laski 12,0 miljoonaan euroon (17,1).

Osakekohtainen tulos laski 0,00 euroon (0,08). Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,04 euroon (0,14).

Tammi–joulukuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 11,0 prosenttia 317,7 miljoonaan euroon (286,2). Vertailukelpoinen (***) liikevaihto laski 1,2 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate laski 53,9 miljoonaan euroon (54,8), ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 17,0 prosenttiin (19,1).

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 39,2 miljoonaan euroon (43,7), ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 12,3 prosenttiin (15,3).

Pelien bruttomyynti kasvoi 9,8 prosenttia 298,0 miljoonaan euroon (271,5). Vertailukelpoinen (***) bruttomyynti laski 2,8 prosenttia samalla, kun globaali mobiilipelimarkkina, Kiina pois lukien, laski 10 prosenttia (**).

Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat 96,5 miljoonaan euroon (77,2) ja olivat 31,5 prosenttia pelien liikevaihdosta (27,9).

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 49,9 miljoonaan euroon (43,9).

Osakekohtainen tulos laski 0,30 euroon (0,41). Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,42 euroon (0,47).

Osinkoehdotus 0,13 euroa osakkeelta (0,12).

*) Vertailukelpoinen kasvu on laskettu kiintein USD/EUR-valuuttakurssein.

**) Lähde: data.ai

***) Vertailukelpoinen kasvu on laskettu kiintein USD/EUR-valuuttakurssein ja sisältäen Ruby Gamesin syyskuusta alkaen.

Avainluvut

10–12/ 10–12/ Muutos, 1–12/ 1–12/ Muutos, Miljoonaa euroa 2022 2021 % 2022 2021 % Liikevaihto 76,9 78,9 -2,5 % 317,7 286,2 11,0 % Käyttökate (EBITDA) 5,7 13,4 -57,7 % 43,3 50,8 -14,9 % Käyttökate-% 7,4 % 17,0 % 13,6 % 17,7 % Oikaistu käyttökate 9,6 16,5 -42,1 % 53,9 54,8 -1,6 % Oikaistu käyttökate-% 12,4 % 21,0 % 17,0 % 19,1 % Liikevoitto 2,0 8,1 -75,3 % 28,6 37,7 -24,3 % Liikevoittomarginaali, % 2,6 % 10,2 % 9,0 % 13,2 % Oikaistu liikevoitto 5,9 13,1 -55,1 % 39,2 43,7 -10,2 % Oikaistu liikevoittomarginaali, % 7,7 % 16,6 % 12,3 % 15,3 % Tulos ennen veroja 0,2 9,2 -98,1 % 30,6 40,3 -24,1 % Oikaistu tilikauden voitto 3,2 10,3 -68,8 % 31,4 34,9 -10,0 % Investoinnit 2,4 1,3 90,5 % 7,0 4,0 76,4 % Käyttäjähankinta 23,3 20,6 12,9 % 96,5 77,2 25,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,4 % 22,2 % 14,4 % 22,2 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -72,7 % -77,4 % -72,7 % -77,4 % Omavaraisuusaste, % 79,3 % 70,8 % 79,3 % 70,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,08 -98,7 % 0,30 0,41 -25,3 % Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,00 0,08 -98,8 % 0,30 0,41 -25,8 % Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,04 0,14 -69,6 % 0,42 0,47 -11,4 % Liiketoiminnan rahavirta, netto 12,0 17,1 -29,8 % 49,9 43,9 13,8 % Työntekijät (keskimäärin kaudella) 534 501 6,6 % 513 490 4,7 %

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät esitetään Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu käyttämällä vertailukauden keskimääräistä Yhdysvaltain dollarin ja euron välistä valuuttakurssia raportointikauden aikana Yhdysvalloissa Yhdysvaltain dollareissa tehtyihin pelien sisäisiin ostoihin sekä globaaleihin mainosverkkomyynteihin.

Osingonjakoehdotus

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat yhteensä 216 685 467,18 euroa, josta tilikauden voitto oli 334 327,87 euroa. Emoyhtiön viime vuotta merkittävästi alempi voitto johtuu Hatch Entertainment -tytäryhtiön osakkeiden alaskirjauksesta. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan 0,13 euron osakekohtainen osinko tilikaudelta 2022. Tilinpäätöshetken 31.12.2022 ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä olisi yhteensä 9 893 971,88 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Vuonna 2022 onnistuimme luovimaan moninaisten epävarmuustekijöiden läpi. Mobiilipelimarkkina laski edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa ikinä. Vetovoimaisiin kasuaalipeleihin ja vahvaan Angry Birds -brändiin keskittyvä strategiamme tuki markkinakehitystä parempaa suoritustamme. Kaikki kolme live-kärkipeliämme – Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast ja Angry Birds Friends – tuottivat vuoden aikana ennätyksellisen liikevaihdon. Haluan esittää vilpittömän kiitokseni kaikille roviolaisille heidän sitoutumisestaan ja ponnisteluistaan.

Markkina osoitti vakautumisen merkkejä

Mobiilipelimarkkina osoitti vakautumisen merkkejä vuoden loppupuolella. Viimeisellä vuosineljänneksellä globaali markkina laski 1 prosentin edelliseen vuosineljännekseen nähden, kun taas Yhdysvalloissa markkina kasvoi 2 prosenttia. Viiden peräkkäisen laskuneljänneksen jälkeen oli rohkaisevaa nähdä Yhdysvaltojen markkinan kääntyvän pieneen kasvuun. Lähiajan kehitys on kuitenkin edelleen epävarmaa.

Angry Birds Dream Blastin voimakas kasvu jatkui

Viimeisellä vuosineljänneksellä peliemme vertailukelpoinen bruttomyynti kasvoi 5,4 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna mutta laski 7,9 prosenttia vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen verrattuna kehittyen paremmin kuin meille suurin, Yhdysvaltain markkina, joka laski 11 prosenttia. Samaan aikaan näimme mahdollisuuksia ja pystyimme lisäämään investointeja käyttäjähankintaan. Nämä investoinnit yhdistettyinä vahvempaan fokukseemme live-pelejä kohtaan ovat alkaneet tuottaa tulosta: Angry Birds Dream Blastin toinen vuosipuolisko oli upea, ja pelin bruttomyynti kasvoi 33 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä. Seuraavaksi pyrimme levittämään näitä oppeja ja toistamaan menestyksen muiden live-kärkipeliemme kohdalla.

Pelikehitys etenee

Työmme uusien pelien parissa etenee. Moomin: Puzzle & Designia valmistellaan seuraavaan markkinatestiin Japanissa. Ruby Gamesin uusin hybridikasuaali peli Wizard Hero siirtyi jo koemarkkinointiin, jonka ensimmäiset tulokset olivat lupaavia, ja kaksi uutta Hunter Assassin -peliä jatkavat koemarkkinoinnissa. Myös Bad Piggies 2 lähestyy koemarkkinointia.

Harkittuja investointeja vuonna 2023

Talouden elpyessä ennakoimme mobiilipelimarkkinan pysyvän vakaana vuonna 2023. Useisiin kehitteillä oleviin peleihin, vahvaan brändiimme ja live-kärkipeliemme kasvupotentiaaliin nojautuen olemme luottavaisia, että pystymme jatkamaan hyvää suoritustamme niissä olosuhteissa. Jatkamme investointeja hankkeisiin, jotka osoittavat kasvun merkkejä, kuten live-kärkipeleihimme, sekä harkittuja investointeja uusiin peleihin. Keskitymme brändeihin ja projekteihin, jotka osoittavat vahvaa vetovoimaa markkinoilla. Lyhyen aikavälin haasteista huolimatta mobiili on edelleen suurin ja nopeimmin kasvava pelisegmentti, mistä aiomme ottaa hyödyn irti.

2023 näkymät

Odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan viime vuoden tasolla.

Lisätietoa liittyen Q1 2023 käyttäjähankintaan

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 29–34 prosenttia pelien liikevaihdosta.

